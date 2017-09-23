Рок-группа TattooIN представила новое музыкальное видео «Пиратская». Свежая анимация – это уже вторая совместная работа музыкантов и российского художника-мультипликатора Кола Белова.

О создании трека говорит фронтмен группы TattooIN Роман Кузьмин: «Идея рассказать, что все мы, мужчины, в том числе рок-музыканты, – немного пираты, появилась давно. Все мы плывем куда-то, бьемся о скалы, покрываемся шрамами, находим сокровища и попадаем на удочку коварным сиренам. И очень часто всё это бывает бессмысленно! Но по-другому и не нужно: смысл в самом путешествии по новым неизведанным морям».

Из тринадцати композиций с дебютной пластинки TattooIN именно «Пиратская» песня больше прочих тяготеет к образцовому русскому року: с текстом-рассуждением, философским содержанием и мужским началом. Музыкально композиция построена на контрасте сурового мрачного куплета и мелодичного припева, гармонии которого дают слушателю надежду. Художник Кол Белов подчеркнул этот контраст цветовым сочетанием и образами героев мультфильма.