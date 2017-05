Нидерландский диджей Армин ван Бюрен и фронтвумен симфоник-рок группы Within Temptation Шерон ден Адель исполнили свой знаменитый хит «In And Out Of Love» 2008 года, в рамках шоу «THE BEST OF ARMIN ONLY» в Амстердаме, посвященного 20-летию карьеры известного диджея.