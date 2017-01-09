Нет, наверное, ни одного человека, который бы не слышал песен группы Винтаж. Коллектив (лучше сказать, дуэт) образовался более 10-ти лет назад Алексеем Романоф и Анной Плетневой, и за 10 лет Винтаж выпустили 5 студийных альбомов и множество суперхитов, став одной из самых ротируемых групп на радиостанциях России и СНГ. Еще 10 лет назад никто не верил в ребят, теперь же хиты Винтаж «Плохая девочка», «Ева», «Одиночество любви», «Запретный мир», «Мама-Америка», «Знак Водолея» и множество других знает вся страна. Осенью 2016-го Анна Плетнева объявила о начале своей сольной карьеры и выпустила дебютный сольный сингл «Сильная девочка». А группу Винтаж ожидал ребрединг: в ходе кастинга Алексей Романоф и Анна Плетнева выбрали 4-х девушек в новый состав легендарной группы. Ими стали Анна Корнильева, Женя Поликарпова, Анастасия Казаку и Анастасия Крескина. Анна Плетнева передала эстафету «плохой девочки» новому составу, продюсированием которого Плетнева будет заниматься совместно с Алексеем Романоф, также как и над собственным проектом. Винтаж 2.0 уже выпустил свою дебютную песню «Кто хочет стать королевой» и красочный клип с участием основателей — Анны и Алексея. «Apelzin.ru» поговорил с новыми участницами Винтаж о будущем группы, о принятии фанатами новых девушек, как солисток Винтаж и познакомились с каждой из них.

Первым вопросом конечно будет ваш дебютный сингл «Кто хочет стать королевой»: Расскажите о нём немного.

Настя Казаку: Песня действительно очень красивая, релиз состоялся в середине ноября, а в декабре была премьера клипа, которую мы очень ждали и уверенны, что получилось все очень круто.

Женя Поликарпова: Песня очень символична для каждой из нас, мне кажется, что Леша писал эту песню про нас! Каждая девочка мечтает стать звездой и в принципе наша мечта сбылась! Конечно, не в прямом смысле этого слова. Я сейчас говорю о том, что каждый начинающий артист мечтал бы заниматься и работать с такими профессионалами, как Алексей Романоф и Анна Плетнева – это дорогого стоит, добиться всего самой, выстроить этот путь и не останавливаться не смотря на взлеты или падение, вперед идти к своей цели! В общем песня получилась очень искренняя, настоящая и она отображает наше состояние внутреннее, которые мы переживали, после того как нас объявили солистками! И самая главная мысль, которую несет эта песня, — что очень важно оставаться самой собой. В нашем мире сейчас очень много фальши, поэтому не стоит, слишком задирать нос, одевать корону и пытаться казаться кем-то, кем ты не являешься! От части, Леша высмеял весь этот «пафос» в нашем современном мире!



Итак, вы четверо теперь являетесь участницами новой группы Винтаж 2.0, пройдя кастинг. Расскажите немного о себе, ведь поклонники «старого» Винтажа пока совсем не знают вас.

Настя Казаку: На самом деле, мы простые, добрые и очень позитивные девушки, которые всю свою жизнь мечтали петь на большой сцене. Нам выпал огромный шанс и мы невероятно рады этому!

Настя Крескина: Я не очень люблю о себе рассказывать. Я о себе рассказываю своими поступками, делами, работой, творчеством, всем, что я делаю. Надеюсь, что зрители увидят меня такой, какая я есть, и не будут разочарованы.

Анна Корнильева: Я самая младшая в группе, мне 19. Я переехала в Москву из Владивостока, и наверно мне сложнее всего дался этот переезд, потому что для меня все очень ново, и я только начинаю привыкать к девочкам, группе, к такой жизни! По образованию я фотограф-визажист.

Женя Поликарпова: Я родом из маленького города – Выборг, всю жизнь я занимаюсь музыкой. В музыкальную школу пошла еще в 6 лет, занималась классической музыкой по классу фортепиано. Через какое-то время мне захотелось заниматься эстрадным вокалом, поэтому пошла учиться в эстрадную школу, где участвовала в детском коллективе. Мы объездили множество конкурсов, фестивалей. Потом поступила в университет культуры и искусств, переехав в Санкт-Петербург, училась там на отделении эстрадно-джазового вокала. Я участвовала в разных проектах, но по разным причинам уходила из них. Лишь только после того как меня объявили солисткой группы Винтаж, я поняла для чего мне были даны все эти испытания и почему до сих пор не получалось! Видимо, всему свое время, и я дождалась своего часа.

Как вам пришла идея участия в кастинге, который устроили Анна Плетнева и Алексей Романоф?

Настя Казаку: Я отдыхала на море, когда узнала о кастинге от своего знакомого, не могла пройти мимо. А потом вдруг «бац» — и с самолета из Сочи сразу на кастинг в Москву. Очень насыщенный был у меня сентябрь!

Настя Крескина: Я была очень удивлена, когда объявили кастинг, потому что на протяжении долго времени состав не менялся, и лично я не могла даже представить себе, что такие изменения вообще возможны. С большим удовольствием отправила на кастинг информацию о себе. Потому что «Винтаж» не просто популярная группа, но профессионально и творчески – это уровень высокий, конечно.

Анна Корнильева: Новость о том что будет кастинг, мне сообщил мой друг, он сказал мне: «Скинь анкету». И вот как-то так все просто и получилось.

Женя Поликарпова: У меня не было никаких сомнений, как только я увидела информацию о кастинге, сразу же отправила свою заявку.



Что вы чувствовали, когда Анна Плетнева одела вам короны на головы, таким образом создав вас как новый Винтаж?

Настя Казаку: На тот момент я вообще не понимала, что происходит, меня переполняло чувство радости, счастья и слезы, что-то невероятное творилось в этот момент в моей голове.

Настя Крескина: Честно? Спасение! У меня было такое чувство, словно меня взяли как ребенка в семью, что бы вырастить и воспитать!

Анна Корнильева: На самом деле я не думала, что я выиграю, что я буду солисткой. И когда Аня понесла корону мне первой, я была в шоке. Собственно, в прямой трансляции, которая была в Интернете, все мои эмоции можно увидеть.

Женя Поликарпова: Я думала, что у меня выпрыгнет сердце, потому что в тот момент вдруг появилось четкое ощущение, что корона не моя. Но как она не моя? Если она должна быть моей! Я до последнего этого верила, визуализировала и четко себе представляла, как осенью у нас начнутся концерты, у меня стояли фотографии на заставках телефона, на компьютере – Анны Плетневой, я представляла, что я уже солистка!

Многие фанаты очень болезненно восприняли ребрединг и уход Ани в сольное плавание. Поэтому многие из них критикуют вас как новый Винтаж, желая оставить все как было. Как вы относитесь к критике в свой адрес? И что бы вы ответили поклонникам?

Настя Казаку: К критике отношусь абсолютно спокойно – это нормально, так было и будет всегда! Невозможно всем понравиться, но то, как изменился сейчас «Винтаж» — это выбор их кумиров, и его нужно уважать!

Настя Крескина: К критике я отношусь совершенно спокойно, с одной стороны немножечко не понимаю поклонников, тем более старых фанатов, которые критикуют. Что бы не сделал мой кумир, я любой выбор его приму. Для меня все его поступки, задумки правильные. Я могу им всем посоветовать только одно, не волноваться и «Спокойствие только спокойствие».

Анна Корнильева: Я читаю в Интернете все комментарии, но у меня есть внутренний фильтр, который не пропускает негатив. Я знаю, что есть поклонники группы Винтаж (Ани и Леши) и уверенна, что у нас будет своя аудитория. Надеюсь, что большинство фанатов Винтажа 1.0 останется с нами. Я могу поклонникам сказать лишь, чтобы они не переживали, что мы оправдаем все их надежды! Что мы очень много работаем и могу дать слово, что мы будем самыми лучшими.

Женя Поликарпова: Да, действительно, комментируют, и порой комментарии нелестные. Но я могу их понять, потому что Аня — их любимая артистка, за творчеством которой они следили 10 лет. И это нормально, что на любое изменение они будут реагировать болезненно! Н нам очень важна поддержка поклонников и хотелось бы, что бы они поверили в нас и не делали выводов раньше времени!

В соц.сетях часто можно увидеть мнение о том, что кастинг был «на показ» и вас выбрали еще до него. Развеете сомнения?

Настя Казаку: Да-да, — и текст на кастинге я тоже забыла «специально» — шучу! На самом деле, это все и для нас было такой же неожиданностью, как и для всех.

Настя Крескина: Развеивать здесь нечего. Морально я была готова к поражению и в меньшей части к победе. Никто ничего не знал, и мне очень понравилось, как нас объявили в финале. Не знаю, как на самом деле это выглядело со стороны, но все было по-честному. Спасибо Ане с Лешей за то, что не было лжи, не было игры во всем этом. Они были честны с нами, со зрителями и со всеми участниками кастинга.

Анна Корнильева: На самом деле никто не имел представления о том, каким будет новый «Винтаж». Даже сами Аня и Леша. Все происходило спонтанно и решалось на ваших глазах.

Женя Поликарпова: Я в своей жизни прошла миллион кастингов, и я их терпеть не могу! Это очень сложно, пройден огромный путь! И вот этот кастинг – самый честный из всех, где я была. И просто желаю удачи всем, кто верит в свою мечту! Не останавливайтесь и только тогда вы сможете победить!

Каково это — быть в составе легендарной российской поп-группы Винтаж для каждой из вас?

Настя Казаку: За нами целая история, которую 10 лет писали Аня и Леша, и мы не в коем случае не хотим их подвести, они должны нами гордиться! Поэтому мы будем делать для этого все.

Настя Крескина: Для меня это большая ответственность, поэтому стараюсь делать все, что от меня зависит. Новая история «Винтажа» — это моя новая жизнь – разве может быть мотивация сильнее?

Анна Корнильева: Для каждой из нас это наверно очень ответственный шаг! Сейчас мы проходим очень крутую школу под названием «Винтаж».

Женя Поликарпова: Потрясающая 10-летняя история группы «Винтаж» была написана Аней и Алексеем. И важно, чтобы она продолжалась так же ярко. И теперь это зависит от нас!

Вы все до Винтажа занимались музыкой, выступлениями. А теперь вы — Винтаж. Новый этап, новые возможности. Мечты сбываются, не так ли?

Настя Казаку: На самом деле, я пока еще не осознаю, что происходит! Вроде бы все как всегда, но только подумаю о том, что скоро нас будут узнавать, наши песни будут крутить по радио, а клипы будут смотреть миллионы людей, аж мурашки по коже! Это очень круто, сбылась моя мечта, и я безумно счастлива.

Настя Крескина: Да, мечты сбываются, я уже однажды в этом убедилась, и заметила, что есть такой маленький секрет: мечты сбываются только тогда, когда я лично нахожусь в полном отчаянии. И вот тогда все может в одно мгновение изменится и черное стать белым.

Анна Корнильева: На самом деле, тема «Мечты» — это отдельная тема, потому что весь мой путь к тому, что есть сейчас происходит был именно через мечты, мысли и на веру. Я как никогда поняла, что это очень важно. Когда человек к чему-то очень стремится, он этого свято хочет и знает, что он занимается «своим делом», он будет всегда идти к этому неустанно. Он будет думать об этом постоянно, просто стремиться к своим целям! Я вас уверяю, что мысли материальны, и если вы чего-то очень сильно хотите, вы этого обязательно добьетесь! Все что будет с вами происходить, все это непросто так! Быстро это или медленно, но будет! Верьте, мечтайте!

Женя Поликарпова: Каждая из нас попала сюда не просто так. Мы все шли к этому всю свою жизнь. И очень круто, что с нами работают большие профессионалы, это очень важно, огромный шанс выпал для каждой из нас!

Некоторые из вас перебрались из своих родных городов в Москву. Насколько сложно было оставить дом? И как вам Москва-матушка?

Настя Казаку: Переезды – это всегда очень сложно. Приходится отказываться от того, к чему ты привык! Один раз я уже пережила переезд в другой город из родительского дома, оставив там всех своих друзей и близких – это было тяжело, но я справилась и не разу не пожалела. И в этот раз все будет хорошо, я уверенна! Но, как ни крути: Питер я люблю намного больше, чем Москву.

Настя Крескина: Да, мы все не из Москвы. И покинули дома свои, кто-то давно, кто-то недавно, я на самом деле уже где-то 8 лет как переехала из дома. Жила уже в Москве, потом 5 лет заграницей, и вот сейчас я снова здесь. Ну, на самом деле, мне как артисту не привыкать к разлуке с домом не привыкать.

Анна Корнильева: Я переехала из Владивостока. Только летом я закончила учебу, получила диплом, а в сентябре оказалась в Москве буквально за несколько дней. Дом остался очень далеко, там остались друзья, семья. Но ко всему можно привыкнуть, сейчас я здесь и готова к победам.

Женя Поликарпова: Москва – это непростой город, я переехала сюда два года назад, и мой переезд был сложным, но я прекрасно понимала зачем делаю это. Пришлось нелегко, но все было не зря.

Вы уже работаете в студии над новыми песнями. Как проходит процесс для вас? Расскажите о работе с Аней и Алексеем.

Настя Казаку: Мы проводим очень много времени в студии, и в репетиционном зале. Аня всегда дает море полезных советов: как лучше двигаться, как будет лучше звучать голос, подбирает для нас костюмы, а Леша всегда переживает за отношения внутри коллектива. Много интересуется нашей личной жизнью, ему всегда интересно, что мы чувствуем и как мы общаемся между собой.

Настя Крескина: Процесс записи на студии доставляет мне огромное удовольствие, если даже это занимает это целый день. Студия находится у Алексей дома, мы как будто приходим в гости. И мне очень важно, когда Леша и Аня находятся рядом, когда они нас слушают, нами руководят, подсказывают, учат нас выражать эмоции в песни! Жить песней!

Анна Корнильева: Да, мы записали уже немалое количество хитов группы Винтаж, и могу сказать одно: работать с Анной и Алексеем очень приятно. Эти люди на самом деле профессионалы своего дела, они очень грамотно подходят к каждой из нас, очень грамотно пытаются раскрыть наш потенциал. За очень небольшие сроки мы делаем очень большую работу. Мы растем, а это очень важно!

Женя Поликарпова: С Лешей мы проводим большую часть времени в студии, а Аня контролирует все постановки, подсказывает, комментирует наши выступления. Мы обсуждаем вместе ошибки, она дает нам советы, делится своим огромным опытом. На нашей первой сьемке Аня была очень увлечена процессом, она подбирала нам платья, она привезла просто гигантское количество нарядов, чтобы создать образ для каждой из нас. Было видно, как горят глаза Ани! Она очень болеет за нас, за каждую.

Каким вы видите Винтаж 2.0? Какова будет концепция нового альбома и стиля? Плохие девочки или что-то новое?

Настя Казаку: Думаю, что формат останется прежним. Мы будем продолжать то, что создавалось много лет.

Настя Крескина: Концепция – это ответственность продюсеров. А на счет «плохих девочек» — да мы просто будем намного хуже, ведь наше количество увеличилось. С Аниной руки мы станем самыми настоящими плохими девочками, нового поколения.

Анна Корнильева: Я думаю, что стиль останется прежним. Новый Винтаж – молодой, горячий, с горящими глазами, с огнем, с запалом!

Женя Поликарпова: Плохих девочек стало в четыре раза больше. Аня Плетнева обещала нас научить всему, что умеет сама и рассказать много секретов, но в любом случае каждая из новых солисток личность, и мы будем вносить что-то свое, новое, от себя!

С чего началось ваше знакомство с группой Винтаж 1.0?

Настя Казаку: Мой папа как-то рассказал мне и дал послушать песни группы Винтаж, и я конечно была в восторге. И песни их стояли на репите тогда! Помню, время «Мама Мия», «Всего Хорошего». Я уже знала до этого и Аню и Лешу и слушала их в составе «Лицей», «А-мега» и мне тоже очень нравились их песни, поэтому Винтаж я знаю очень давно.

Настя Крескина: Это были еще совсем юные годы! Я самым ранним, тусклым, бессолнечным утром собиралась в школу, как всегда включала с утра телевизор и случайно попала на утреннюю передачу, где Винтаж исполняли свою песню «Мама Мия». И она просто засела в голове! Строки «Почти Богиня», мотив, голоса Ани и Алексея! Все это отпечаталось во мне навсегда!

Анна Корнильева: Мое знакомство началось с песни Ева. Я давняя поклонница группы Гости из Будущего, выросла на этой музыке, и когда услышала Винтаж, влюбилась в эту песню.

Женя Поликарпова: Я всегда следила за новыми тенденциями, новинками в музыкальном мире! Я пересмотрела все концерты, клипы, смотрела как Анна ведет себя на сцене, читала интервью с ней. И чем больше я погружалась в эту атмосферу группы Винтаж, тем больше у меня появлялось желание стать ее частью! Это не может не вдохновлять, когда ты понимаешь, что маленькая хрупкая девушки создала вот такой легендарный проект, вложив всю себя!

Какую музыку предпочитает слушать каждая из вас?

Настя Казаку: Я слушаю абсолютно разную музыку и слушаю очень много музыки. У меня всегда и везде музыка! У меня в телевизоре музыка, в наушниках музыка, в машине музыка, и это всегда зависит от моего настроения.

Настя Крескина: Не скажу, что слушаю все подряд! У меня есть несколько направлений любимых: поп музыка, Милен Фармер, 80-ые, Майли Сайрус, Сандра, все творчество Майкла Креду. На все это я подсела еще в детстве на пластинках. И до сих пор мой вкус практически не изменился. И конечно же сам Винтаж. В их музыку я погрузилась с первого трека «Мама Мия», потом «Девочки-Лунатики», «Деревья» — это просто волшебные песни! А в августе этого года я влюбилась в песню «Немного рекламы». Возможно еще до кастинга я заметила какую-то окончательную нотку в клипе «Немного рекламы», где был гроб…

Анна Корнильева: Слушаю все, что мне понравится. Независимо от направлений.

Женя Поликарпова: В моей жизни была классическая музыка, когда я училась в муз школе. Так же была история, связанная с джазом, потому что я училась на эстрадно-джазовом отделении. Я все это не просто пала и слушала, а изучала изнутри. Но душа у меня всегда лежала к эстраде, ко всему, что связанно с современной музыкой! В детстве моя комната была увешана плакатами Бритни Спирс. Может поэтому Алексею Романоф в моем тембре голоса что-то напомнило нотки Бритни Спирс.

Кто из артистов оказывает влияние на вас, как на артистов?

Настя Казаку: Сейчас на нашей и зарубежной эстраде просто нереально количество талантов. Я слушаю много разной музыки, анализирую живые выступления артистов и стараюсь от каждого взять понемногу.

Настя Крескина: Разумеется, в первую очередь – Анна Плетнева. Она пример как нужно работать, как нужно ко всему относиться, как уметь себя припадать! До этого я брала пример с Леди Гаги.

Анна Корнильева: Я думаю, что самое больше влияние на нас оказывает Аня и Леша. Они наши Боги! И им можно и нужно доверять! Они профессионалы своего дела!

Женя Поликарпова: Я уважаю творчество многих западных артистов, и некоторых из наших, но на данный момент на меня влияние оказывают только Анна Плетнева и Алексей Романоф.

Каким, по-вашему, должен быть настоящий артист?

Настя Казаку: Сложный вопрос, но знаю одно, что для меня главное – оставаться собой. Неважно кто ты – артист, учитель или врач.

Настя Крескина: Настоящий артист должен быть терпеливым, трудолюбивым. Стрессоустойчивым, физически сильным, морально сильным. И без жалости к себе.

Анна Корнильева: В артисте должна быть харизма и человечность. Нужно любить свою работу и нести в этот мир что-то прекрасное!

Женя Поликарпова: Он должен постоянно себя развивать. И должен быть настоящим, искренним со своим зрителем! Кроме этого, он должен быть сексуальным, в его шкафу обязательно должна быть плетка, он должен обладать харизмой и уметь перевоплощаться на сцене!

Чем вы занимаетесь помимо музыки? Может быть, учеба?

Настя Казаку: Музыка занимает большую часть моего времени – это безусловно. Но свободное время от работы я провожу со своими близкими, я люблю гулять, я обожаю театр, кино, и надеюсь, что в скором времени сяду за швейную машинку и научусь шить, потому что уже очень давно собираюсь научиться этому.

Настя Крескина: На данный момент у меня много планов появилось, и уже какие-то осуществляю! Занимаюсь языками, знаю английский и китайский. Сейчас самостоятельно учу французский.

Анна Корнильева: Мое хобби – это визаж и фотография! К сожалению, сейчас у меня нет времени на то, что бы заняться этим. Но иногда я проявляю инициативу и крашусь сама на концерты.

Женя Поликарпова: Мне бы безумно хотелось научиться играть на барабанах, вернее вспомнить, всю технику! И еще я очень люблю готовить, когда у меня появляется свободное время, я обязательно готовлю что-нибудь вкусное и необычное!

Что вы скажете поклонникам, которые придут на ваш первый большой концерт?

Настя Казаку: Надеюсь, что наш первый большой концерт не за горами. И там вы услышите наши громкие слова благодарности! Наш зритель — наше все!

Настя Крескина: Естественно, слова благодарности. И это наверняка будут такие эмоции, которые я не испытывала ранее.

Анна Корнильева: Я скажу им, что очень сильно их люблю! Потому что в этот день они будут с нами! Люблю за то, что они нас поддерживают и дают ощущение уверенности в этот важный для нас день. Потому что ничего нет важнее для артистов, как поддержка его зрителя!

Женя Поликарпова: Спасибо, что вы с нами! Спасибо, что верите в нас и в нашу музыку.