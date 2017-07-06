Ирина Тонева — российская певица, актриса, вегетарианка и участница группа Фабрика. Начав сольную карьеру, но не забыв о родном коллективе, Ирина выбрала непростой путь. Ведь начинать что-то новое и абсолютно своё это иногда захватывающе интересное мероприятие и всегда настоящее испытание. Apelzin.ru удалось пообщаться с Ириной Тоневой о звукозаписи, сольной карьере, соцсетях и новинках музыки, а также узнать, как Игорь Матвиенко отозвался о её творчестве.

— Здравствуйте, Ирина! Спасибо за уделённое время. У нас, как у музыкального журнала сразу будут вопросы о музыке. Где и с кем вы записываетесь? Это Илья Лукашев, который работал с Therr Maitz, и Сергей Рябов. Как у вас всё происходит? Расскажите о процессе.

— Секунду, Илья и сейчас работает с А. Беляевым (Therr Maitz). К Илье и Сергею мы приходим с готовой песней, готовой аранжировкой. Приходим с задачей: записать живые барабаны, бас-гитару, вокал, сведение и мастеринг. Бывают и эксперименты. Например, в песню «Давай» Илья предложил записать терменвокс. Получилось очень-очень. Звучание этого инструмента подчеркнуло космичность нашей изначальной задумки трека. Запись инструментов и вокала с этими ребятами всегда нам приносит такое рабочее удовольствие. Креативный подход, чувство юмора и лаконичность задач — то, что и нужно нам.

На днях будет готов трек «Шагнуть». Вокал я писала достаточно долго, в отличие от предыдущих пяти треков. Запись заняла 2 с половиной часа, плюс получасовой перерыв на миску черешни. Почему-то я подсознательно считаю достаточным свои переживания при рождении (или редактировании) музыки и лирики. Памятуя моё пение хоралов Баха в хорах и музыкальной школе — главное стройно, как медитация — «ничего лишнего». Поэтому на студии Илье приходится мастерски доставать из меня эмоциональную составляющую. Спасибо!

Вообще, в этот раз меня поставили на высокий стул, чтобы я не успевала продумывать звукоизвлечение, чтобы не была вокальным роботом, и только тогда затеплилась жизнь (смеётся), пульс появился.

— Очень интересно! А помимо постановки вас на стул, приходилось ли прибегать к каким-то другим необычным методам? Вы как-нибудь морально или физически готовитесь к записи вокала?

— Не знаю, на сколько это необычно, но иногда запускаем разноцветных «солнечных зайцев» в студию. Перед парочкой дублей Илья нет-нет, а скажет какое-то напутствие. Чаще всего оно касается радости. Потому что в моей подаче много ровной грусти. Хотя для объёма восприятия хорошо петь радужное с «грусцой», а грустное — «не грустно». Но смотрим по ситуации. Всё-таки важно донести песню не только «между строк», но и «в лоб», так сказать.

Готовлюсь ли я к записи? Прям вот к записи — нет. Я перманентно к ней готовлюсь, поэтому всегда готова.

— Перед началом сольной карьеры не думали записывать песни на английском языке? Чтобы сразу на весь мир ориентироваться. Тем более сейчас очень модно всё российское.

— Разве?… О мире мы думаем. Но в первую очередь хотелось подарить нашу музыку русскоязычному слушателю. Да, звучание у нас «не русское». А лирика на русском. В этом фишка. А дальше посмотрим.

— Судя по вашему «Инстаграму» и другим соцсетям, вы очень энергичная девушка. Откуда столько энергии и как вы её поддерживаете?

— И вы тоже говорите об энергичности? Хм… Тогда может это правда? Мне это часто говорят. Но ведь это соцсети — иллюзорный мирок… Мне кажется, многие мои спокойные, текущие, молчаливые сюжеты я оставляю за кадром.

— Возможно, соцсети это и иллюзорный мирок, но всё же он что-то отражает. За кем вы «следите» в соцсетях? «Инстаграм»? Может есть какой-то любимый «YouTube» канал?

— Мир «Ютюба» я пока не изучала плотно. А на «Инстаграм» уходит какое-то количество времени дня. Стараюсь, чтоб это было не больше получаса в день. Тут мне нравятся лаконично-странно-позитивные картинки разных тематик.

— Консультируетесь ли вы с кем-то из близких по поводу своего творчества? Прислушиваетесь ли к их мнению, или полностью доверяетесь себе? Помогает ли советом Игорь Матвиенко?

— Я спрашиваю мнение, но это не консультация. Конструктивно обговариваем назревающий плод (рождающуюся песню) втроём: я, Артур Бабаев, Артем Урываев. Игорю Матвиенко я показывала материал не в готовом виде год назад. Но он способен легко понять, что к чему, и единственное, что он сказал: «Не совсем радийно, но подстраиваться под радио не советую, потеряется индивидуальность».

— Что из музыки в последнее время вас больше всего впечатлило? Какая песня за последний месяц чаще всего играла у вас в голове? Может какой-то новый артист или альбом?

— Периодически я слышу в пространстве своего нахождения то, что меня радует и вдохновляет. Например, в салоне моего мастера по волосам часто громко играет вкусная электронная музыка. Из недавнего понравилось Lorde «Buzzcut Season».

— Ну и последний вопрос, уже традиционный. Не могли бы вы дать совет начинающим музыкантам, тем ребятам, которые только пытаются прорваться?

— Возможно, лучше идти к цели не под лозунгом «прорваться». Корень слова не созвучен с гармонией . Хотя у всех своя динамика и стратегия. Просто чаще задавайте себе вопрос: «Всё ли я сделал, что мог, на данном этапе?». Работайте с тем, что есть. Цените то, что есть. Но делайте дела в направлении цели. И увидите!

— Спасибо, Ирина! Желаем вам успехов в творчестве, здоровья и гармонии, и спасибо за интервью!