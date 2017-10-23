stlsrdr — музыкальный исполнитель из Москвы, подающий большие надежды. Мы пообщались с парнем о планах, хип-хоп индустрии и амбициях.

— Привет, Анар. Рассказывай, как докатился до такой жизни?

— Увлечение музыкой стало для меня совершенно случайным и неожиданным. На подготовительных курсах в вуз, один знакомый сказал, что пишет песни, стало интересно и решил попробовать. Так все и началось. Под какими никами начинал: думаю это не так важно. Важно где сейчас, и что делаю сейчас. Прошлое дало уроки. Сейчас я совсем другой.

— Сегодня ты stlsrdr, что это значит?

— stlsrdr — style is order — стиль — это порядок. Думаю, что у каждого человека в голове есть собственный уникальный порядок. Именно этот неповторимый ход мыслей формирует фирменный стиль человека на всём жизненном пути.

— Стоит ждать очередное переосмысление себя / нового псевдонима / альтер-эго?

— Может позже я сменю свой псевдоним — может нет. Мне кажется, что в музыке, как и в жизни, не так важна форма. Важно содержание.

— Почему хип-хоп?

— Почему хип-хоп? Потому что музыкального образования нет, слуха тоже, петь не умею. Остается речитатив. Да и к тому же, мы выросли на нем. В мой первый мобильник умещался всего один трек. И каждый день это был 50 cent, Snoop Dogg, Eminem… Русского я кстати не слушал почти. Иногда что-то в общей массе фоном играло, но в моем плеере крайне редко.

— Хип-хопа очень много, зачем в нём ты?

— Не могу сказать, что хип-хопа много. Его все ещё недостаточно для формирования полноценного рынка. Мы только растём в этом плане. Появление новой молодой школы только-только даёт первые плоды. Почему я в нем? Честно скажу — у меня нет амбиций связанных с этой «игрой». Не хочу ограничивать себя чем-то и уж тем более навешивать на себя ярлыки рэпера, МС-и или что-то подобное. Меня больше вдохновляет то, что каждый человек может взять микрофон и сказать что-то важное людям. Дать какой-то урок. Помочь создать что-то красивое. По-настоящему красивое. Ведь только это имеет значение в конечном счёте.

— И что же это?

— Шанс оставить что-то после себя. Шанс вдохновить людей на то, что бы они были лучшей версией самих себя.

— Ты производишь впечатление гибрида Дрейка и Канье, прокомментируешь?

— Спасибо (Смеётся).

— На какой лейбл в России хотел бы подписаться?

— Очень сложно судить о политике лейблов глядя на их активность со стороны. Мы не знаем как обстоят дела внутри. В любом случае, нужно профессионально смотреть на это: все зависит от внутреннего климата на лейбле, его репутации и деловых условий развития.

— Каким был бы твой личный лейбл?

— Я крайне эмоциональная и вспыльчивая личность. Когда решу открывать свой лейбл, то скорее всего найму себе босса))

— А есть планы на свою команду, лейбл, продюсерский центр?

— У меня есть моя команда людей с которыми мы не первый день работаем. Это в первую очередь звукорежиссёр и битмейкер Артём ‘Бронс’ Гусаков. Он для меня как сенсей-наставник. Есть дизайнер Андрей ‘PRPL’ Игнатьев (ответственный за визуал и для команды Dead Dynasty), он очень талантливый. Есть фотографы, операторы. Есть разные ребята. Я стараюсь собрать вокруг себя творческих людей, искренних, которым доверяю. Мы растём по отдельности и растём вместе. Посмотрим к чему придём.

— Какие артисты оказали на тебя «фундаментальное» влияние, что последнее добавлял в треклист?

— Фундаментальное — Kanye West / The Notorious B.I.G. / Jay Z. Из последнего — dvsn / Ка-Тет.

— Кого из российских артистов, пока не добившихся успеха, мог бы посоветовать?

— Здесь есть несколько имён: это безусловно мой звукорежиссёр Артём Бронс — я его считаю дико недооцененным, иркутский романтик przdnk — он делает великолепное RNB. И вот совсем недавно открыл для себя исполнителя anwar. Очень круто делает.

— Успех на сцене и личной жизни — совместимы?

— Никому не пожелаю когда-то оказаться перед таким выбором. Думаю, что одно может лаконично дополнять другое.

— В твоём «Instagram» написано: «я знаю где буду через пять лет». И где же ты будешь?

— На своём пути.

— Ближайшие планы?

— Есть несколько идей треков. Выбираю. Спешка здесь ни к чему.

— Спасибо за разговор. Совет начинающим музыкантам?

— Смотреть глубже в себя. Не сравнивать свое начало с чужой серединой. Верить в то, что собственный стиль можно сделать иконой.