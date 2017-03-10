«stlsrdr — хип-хоп в образе свежего винила, обрамленного в глянец; для всех, кто питает любовь к себе в роли важной составляющей сегодняшней культуры.»

stlsrdr — он же — Анар Рашидов — московский рэп-исполнитель, имеющий чувство стиля и вкуса, наглость и дерзость, азарт и кураж, запал и волю. Кто знает, может завтра этот парень станет известен наравне с Гуфом, Бастой и Тимати?

Привет, Анар, спасибо что согласился поговорить. Начнём с главного — stlsrdr — что это значит?

Это аббревиатура, которую я придумал сам. От английского style is order — стиль это порядок. На мой взгляд, каждый человек обладает уникальным порядком мыслей в голове, каким-то внутренним стилем, который нужно развивать.

Хип-хопа в России… не мало, и даже — очень немало, зачем в него пришёл ты?

Я всегда по-своему мыслил и видел хип-хоп. Это музыка, которая оказала на меня колоссальное влияние. Но стараясь найти ответы на внутренние вопросы, я чувствовал некую недосказанность. Решил попробовать самому дать эти ответы, потому что понимал — есть миллионы людей, которым важно понять самих себя. Понять кто они и чего хотят. Для меня хип-хоп — это возможность понять себя, дать возможность людям чувствовать себя лучше.

Твой материал это что-то уникальное, или ты честно отдаёшь себе отчёт, в том, что любая новая музыка сегодня обречена на вторичность?

Писали греки — остальные переписывали. Что-то уникально, что-то подсмотрел у звёзд с Запада. Я считаю, здесь надо честно смотреть правде в глаза. Когда весь твой плейлист состоит из западных композиций, ты поневоле пропитан на сквозь звучанием, стилем, посылом этих музыкантов.

Ты позиционируешь себя исключительно как музыкального исполнителя, или уже готовишь планы по бизнесу (в индустрии)? Продюсерской работе?

Пока сложно говорить о чем-то долгоиграющем вроде собственного лейбла или иного бизнеса в индустрии. На данный момент, я сконцентрирован на реализации своего музыкального потенциала.

Не секрет, что в начале своего пути, ты записывался под разными псевдонимами, почему сменил столько «имён»?

Искал себя, были разные жизненные ситуации. Сейчас я достиг того жизненного этапа, когда хочу двигаться именно так. И текущий псевдоним как никогда характеризует сложившийся в моей голове порядок вещей.

stlsrdr — финальная точка, после которой началась долгая и упорная работа, или же возможно очередное «переосмысление себя»?

Пока это финальная точка.

Почему выбрал именно хип-хоп?

Хип-хоп стал первым моим осознанным музыкальным выбором. Я был школьником, когда в моей жизни появились Dr. Dre / Snoop Dogg / Эминем / 50 Cent. Это было что-то шокирующее для нас тогда. Мы ничего не понимали, ни одного слова, но кивали в такт и говорили: «Это круто, он крутой, я хочу быть как он».

Твоя дискография (пока) не блещет количеством релизов, в каких форматах планируешь представлять материал?

В конце мая EP «#БольшеЧемИгра». До мая выйдет сингл «#ТыХочешьУзнать».

Известно, что у тебя была идея необычного дебютного видеоклипа, можно подробнее?

Не хочу раскрывать идеи до конца, скажу лишь, что клип выйдет осенью. Считаю, что видео должно быть добротным во всех отношениях и сейчас я — работаю над собой.

Кто из артистов оказал и оказывает на тебя наибольшее влияние? Классики, современники? Какие жанры помимо хип-хопа предпочитаешь?

Канье Уэст / Drake / The Nototious BIG / Jay Z / The Weeknd — те, кого максимально много в моем «IPhone». Я меломан, поэтому могу слушать все, что нравится. Не загоняю себя в рамки.

Успех на сцене и успех в личной жизни — совместимые вещи? Или чем-то придётся пожертвовать?

Нельзя получить все и сразу. Всегда нужно чем-то жертвовать. Для меня музыка — важнее всего. Музыка всегда была со мной, независимо от жизненных обстоятельств. Поэтому я считаю, надо быть ей верным.

Известно, что в своих обещаниях ты весьма нескромен и оптимистичен (это, наверное, похвально). Можешь пообещать, что не сдашься и добьёшься успеха?

Сдаваться не планирую. А те, кто не сдаются — обычно обречены на успех.

Ближайшие планы?

Промо к альбому, запись сингла и работа над релизом. Стараюсь все делать максимально качественно.

Каким видишь себя в перспективе 7-10 лет?

Максимум концертов. Песни, которые знает вся страна. Думаю — не сильно отличаюсь от своих амбиционных коллег по жанру.

Спасибо за интервью. Наш традиционный финальный вопрос: какой совет дашь тем, кто только начинает свой путь в музыкальный шоу-биз?

Не сдаваться. И идти своим путём. Быть самими собой. Это самое главное.