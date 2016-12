PRAVADA – молодая группа из Санкт-Петербурга, играющая в стиле атмосферного гитарного поп-рока. Коллектив был образован в 2014 году друзьями Юрием Заслоновым (вокал, гитара), Сергеем Ивановым (бас-гитара) и Дмитрием Гущиным (барабаны), к которым впоследствии присоединился гитарист Andrew Shack. Уже через год группа выпускает свой дебютный EP «Пока» на студии «Мистерия звука» и громко заявляет о себе, выступив на разогреве у Энрике Иглесиаса и The Neighbourhood. Также PRAVADA становится призёром международного финала фестиваля «Emergenza» в Германии и выступает на различных конкурсах и фестивалях России. 2016-й год выдался еще более плодотворным: 25 марта группа презентует свой первый полноформатный альбом «Мечтать», выступает на разогреве российских концертов у Imagine Dragons и Panic! At The Disco, а также выступает на крупном фестивале «MAXIDROM-2016» в Москве. Уже через несколько месяцев после релиза дебютного LP коллектив PRAVADA начинает сотрудничество с российским подразделением крупного мирового лейбла «Universal Music Group» и 4 ноября выпускает новый EP «Воздухом». «Apelzin.ru» поговорил с фронтменом группы Юрием Заслоновым о том, как зарождался коллектив и о планах на грядущий 2017-й год.

Четверо парней из Петербурга, играющих рок. Кроме этого нашим читателям практически ничего неизвестно о вас. Как вы пришли к музыке и решили объединиться в PRAVADA?

Друг с другом мы знакомы уже давно, еще до существования группы. Детали и последовательность этого знакомства, кроме как счастливой случайностью, никак не назовешь. Всё началось с моего переезда из города Чита, откуда я родом. Уже в Санкт-Петербурге я познакомился с Серёгой (Сергей Иванов — бас-гитара) и мы начали играть вместе в одной группе. Потом на горизонте появился Дима (Дмитрий Гущин — барабаны), который буквально неделю как переехал в Питер из Волгограда. Он как-то сразу влился в нашу компанию. И уже втроём мы некоторое время совершенствовали наши навыки в рамках различных музыкальных проектов. Во время одной студийной записи мы познакомились с Эндрю (Andrew Shack — гитара) и стали очень плотно общаться, часто перезванивались и обсуждали музыкальные новости. В один из летних вечеров мы втроём собрались у меня дома. Я показал им несколько своих вещей под гитару, и мы приняли решение о создании собственной группы. А когда речь зашла о поиске гитариста, то в этом наше мнение было единогласным. Мы позвонили Эндрю, и он сразу согласился с нами играть.

Тем не менее, вас уже сложно назвать «новичками»: за плечами у вас уже две пластинки, концерты, разогревы популярных зарубежных артистов, выступления на фестивалях. Дает ли о себе знать слава? И если да, то в чем это выражается?

Люди пишут много интересных историй из жизни, которые они пережили под нашу музыку. Это очень ценно для меня и даёт дополнительный стимул творить ещё больше. А совсем недавно я встретил компанию подростков, которые слушали нас с телефона у гипермаркета. Периодически узнают на улице. Признаюсь, это приятно.

Недавно вы презентовали новую пластинку в Москве и Петербурге. Планируете ли вы расширить географию и отправиться в тур?

Мы постоянно думаем об этом. Конечно, гастроли это всегда новые знакомства, новые эмоции и ощущения. Мы любим поездки. Но есть определенные обстоятельства, в частности организационного характера, по которым мы пока что не отправились в наш первый тур. Дело в том, что для нас важна каждая географическая точка, но хорошие площадки в регионах нам ещё не открыты, а выступать в непонятных местах нам не интересно. Наверное, момент ещё не настал, но в будущем это обязательно случится.

Между выпуском дебютного альбома «Мечтать» и EP «Воздухом» прошло не так много времени. Чем новый релиз отличается от дебютника?

Все композиции, которые вошли в состав EP «Воздухом», были созданы за очень короткое время, в отличие от альбома «Мечтать», который был более плавным в этом смысле. Буквально за месяц мы уже всё собрали. Что касается отличий, то по сути это та же PRAVADA, только чуть более легкая. Нельзя сказать, что мы изменились от релиза до релиза. Просто когда писали эти песни нам почему-то хотелось зафиксировать определенный короткий промежуток того, что происходило с нами в тот период.

Вы сами пишите музыку и тексты своих песен или вам помогают продюсеры и авторы?

Вопреки некоторому «интересному» мнению, на которое мы периодически натыкаемся в социальных сетях, хочется развеять убеждения на этот счёт. У группы PRAVADA никогда не было и не будет продюсера. Такая форма существования нам просто не интересна. Я автор песен, аранжировки делаем совместно в команде. Мы сами себе и сонграйтеры и продюсеры.

Чем вы занимаетесь по жизни, в свободное от концертов и студии время?

Наш досуг очень разнообразен, но увлечения у всех разные. Кто-то рисует, кто-то заморочен на современном кинематографе или чтении. Мы часто встречаемся в разного рода заведениях или у кого-то в гостях, где проводим время за приятными беседами. Даже в свободное от музыки время мы остаёмся командой.

Чем бы каждый из вас занимался, если бы не PRAVADA?

Мне трудно рассуждать на эту тему. Скорее всего, это было бы связано с профессиями, которые каждый из нас получил в разного рода учебных заведениях. Но если думать о вариантах развития того или иного поворота жизни, можно сильно загнаться. Это ни к чему хорошему не приведет.

Есть ли у вас любимые места в Петербурге, где вы любите выступать? Или, быть может, в других городах?

Мне очень комфортно по сцене и звуку в петербургском А2, что на Петроградской. Да и концерты с нашим участием на этой площадке во многом стали для нас определяющими. Много приятных эмоций. А ещё в Ледовом дворце есть своя, особая магия. От одного только вида просто дух захватывает.

Сейчас существует множество музыкальных стилей, форм, звучаний и соответственно много групп/артистов. В чем ваша «изюминка», которая поможет не затеряться в этом многообразии?

Мы очень помешаны на атмосфере и внутренней химии треков. Это определенная окружающая обстановка, среда, которую мы стараемся привнести в наши композиции. Очень тонкая тема, о которой можно долго говорить. Ну и в любом случае приятно, когда люди сами находят что-то свое в нашем творчестве.

Есть ли у вас кумиры, которые вдохновляют вас?

Скажем так, у каждого из нас есть определенный круг личностей, которые нам интересны как в музыкальном, так и в человеческом плане. Но, ни о каком кумирстве и идолопоклонничестве не может быть и речи. Каждого из нас вдохновляет музыка, правильные слова и человеческие поступки.

Чего стоит ожидать вашим поклонникам в новом 2017 году?

Уже сейчас мы с парнями переместились в студию, где планируем провести всё ближайшее время, включая праздники, в работе над новым материалом. После столичных сольников мы получили определенный заряд энергии (за что огромное спасибо нашим слушателям), и хотим скорее его зафиксировать в новых композициях. Первую ласточку в виде сингла стоит ждать уже в феврале, который мы постараемся снабдить определенным видеорядом. Что касается альбома, то пока мы думаем об осени 2017.

Сейчас различные музыкальные издания (как и Apelzin.ru) подводят итоги уходящего года. Альбомы или синглы каких артистов вам понравились больше всего в 2016-ом?

Год действительно выдался богатым на релизы. Мы попробуем составить наш топ. Но только без нашего альбома, хотя его мы тоже считаем лучшим. Итак, начнем, пожалуй, с последнего альбома неподражаемого Дэвида Боуи «Blackstar». Думаю, такой сильной и разносторонней творческой единицы мы, к сожалению, увидим еще не скоро. До сих пор трудно говорить о нём уже в прошедшем времени. Также, в начале года нас порадовали своим релизом The 1975 c лонгплеем «I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It». Очень классно их слушать за рулем в ночное время. Они надолго задержались в моем плейлисте. Далее, это Kings of Leon с альбомом «Walls». Несмотря на то, что звучание пластинки тяжело назвать мэйнстримовым, меня подкупает определенная честность, с которой парни подходят к своему делу. Так, теперь кратко пробежимся по электронике. Тут у меня два фаворита. Это своеобразные M83 c пластикой «Junk» и Moderat «III». Кстати, у последних невероятно крутое шоу на концертах. И, из более свежего, что первое приходит в голову — Weeknd со своим «звездным мальчиком» (альбом «Starboy» 2016). Что касается отечественной сцены, тут труднее. Но нас с парнями очень порадовал EP украинской исполнительницы Луна «Грустный дэнс». Никаких комментариев по этому поводу не оставлю, кто в теме, тот поймёт.

И последний, традиционный вопрос: Что вы посоветуете молоды музыкантам, мечтающим стать рок-звездами или рок-группой?

Прежде всего я хочу пожелать удачи всем молодым музыкантам на этом нелегком, но невероятно увлекательном и интересном пути. Никогда не бойтесь принимать что-то новое и экспериментировать. А также, вопреки порой непростым жизненным обстоятельствам, не переставайте следовать за своей мечтой.