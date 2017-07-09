Чуть больше года назад мы уже беседовали с лидером проекта Noris Зарифом Норовым. В июне 2017 музыкант и автор песен, вокалист и участник «Голоса» и «Главной сцены» попал в топ российского Itunes с новой песней «Хочу выходной». О дальнейшей судьбе трека, значении популярности и своем участии в новом шоу-проекте Первого канала «Победитель» Зариф рассказал в интервью журналу Apelzin.ru.

— Прежде всего, хочу поздравить Вас с тем, что творческая жизнь не стоит на месте. Можете назвать сходу три главных изменения, произошедших с нашей прошлой беседы?

— Спасибо! Во-первых, очень приятно с Вами снова встретиться. И спасибо за поздравления. Первое: радует количество написанного материала. Второе: буквально вчера мы досняли мой первый сольный клип на песню «Хочу выходной». Третье: мы полностью «поставили на ноги» нашу студию звукозаписи MiracleRecords.

— Это здорово! О песне, конечно же, хочется поговорить подробнее. Трек «Хочу выходной» буквально сразу после выхода в свет составил конкуренцию песням «раскрученной» телеведущей Ольги Бузовой, появившись в топе скачиваний на Itunes. Как Вы сами оцениваете такой результат?

— Во-первых, это работа целой команды людей. Это все приятно и неожиданно, но в нашем деле главное — не вспыхнуть на секунду, а попытаться развить успех и завоевывать свое место выступлениями перед людьми, что мы и стараемся делать. Что касается Бузовой, мне кажется, это бесполезно — сравнивать или конкурировать с ней в интернете (улыбается).

— Получается, сейчас важными показателями успеха в музыкальном бизнесе являются и количество подписчиков, и количество просмотров или скачиваний. Как думаете, эти показатели стали для артистов и песни важнее, чем позиция в чартах на радио?

— Не поспоришь с тем, что интернет в целом, — это статистика твоего успеха и аудитория, за которой ты можешь следить он-лайн. Но, все же, я считаю, что радио является самым масштабным союзником любого хита.

— Кстати, как Вы считаете, какие возможности или препятствия создает популярность?

— Препятствия — это когда тяжело спокойно съесть большой бургер в фаст-фуде (смеется). А плюсы — иногда за эти бургеры не нужно платить (улыбается).

— Вернемся к новой песне. А точнее, к съемкам клипа. Расскажите об идее? Кто участвовал в процессе создания видео?

— Мы не могли не снять клип на эту песню, поскольку есть большой отклик аудитории. Песня получилась очень актуальной, летней. Все мы хотим в отпуск, хотим выходных, отдыха. Это такой саундтрек нашей жизни (улыбается). Благодаря нашему другу и режиссеру Саше Сюткину было много разных вариантов сюжета, из которых было сложно выбрать. В итоге, мы остановились на одном варианте, который вы все скоро увидите. В этой истории меня поддержат мои известные коллеги и друзья.

— Зариф, помню, Вы говорили, что не любите конкурсы, а тут мы видим Вас в новом шоу-проекте Первого канала «Победитель». Главный приз — деньги, но ведь не эта единственная цель привела Вас на шоу?

— Вы знаете, наступает момент, когда начинаешь скучать по конкурсной суете, и не хватает адреналина в музыке. Появился новый интересный международный формат на Первом канале, меня пригласили на кастинг, и мы решили — почему бы и нет. Когда я узнал правила, то понял, что это первое на телевидении музыкальное шоу, в котором есть и музыка, и азарт. Поскольку я очень азартный человек, и дорога в казино мне закрыта, я пошел на Первый канал. Выиграл 300 тысяч рублей и добавил их на клип. Деньги нужны всем, лишними они не бывают. Это не цель, но, тем не менее, денежное вознаграждение всегда приятно.

— Как я понимаю, в «Победителе» много участников из «Голоса» и «Главной сцены». То есть, этот проект собрал не новичков, а тех, кто уже заявил о себе на телевидении. Какие впечатления об участии? Довольны ли Вы этим новым опытом?

— Да, в «Победителе» очень много знакомых из разных музыкальных проектов. Все они профессионалы своего дела и многим известные исполнители. Особенно радуют подросшие детки «голосята» — в частности, Рагда Ханиева, за которую я болею. От проекта получил свою порцию опыта и порцию денег (улыбается). Серьезно, я рад, что принял участие, спел две классные песни, которые мне нравятся.

— Появилась ли у Вас теперь твердая уверенность в своем будущем в музыке? Или Вы придерживаетесь принципа «делай что должно, и будь, что будет»?

— Абсолютно правильно, бывают успехи, бывают провалы. Если ты во что-то веришь, вступил на «тропу на войны», нужно идти до конца, несмотря ни на что.

— Поделитесь планами на 2017 год?

— После выхода клипа на песню «Хочу выходной» у нас в планах дуэт с одной известной европейской певицей на новый авторский трек и выпуск сольного трека осенью. Кроме этого, планируем активно развивать деятельность нашей компании по организации мероприятий MiracleProduction и студии звукозаписи MiracleRecords. Так что, планов много, главное — все успеть.

Официальный сайт исполнителя: NorisMusic.ru

Фото: Димитрий Файнштейн