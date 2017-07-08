В этом году к гастрольной деятельности вернулись легенды современной рок-музыки – американская группа Evanescence во главе с бессменной фронтвумен Эми Ли. Последний на данный момент альбом коллектива вышел в 2011 году, и сразу после мирового тура музыканты ушли на длительный перерыв и каждый занялся сольными проектами. И спустя 6 лет обладатели статуэтки «Грэмми» и исполнители хитов «Bring Me To Life», «My Immortal» и многих других, снова в строю! В обновленном составе Evanescence отправились в масштабный тур по Европе, впервые за пять лет выступив в Москве и Санкт-Петербурге в июне. Весной этого года Эми Ли объявила о том, что уже начала писать новый материал для долгожданного четвертого альбома Evanescence, однако нетерпеливым фанатам придется еще подождать: Сейчас музыканты записывают экспериментальный для Evanescence проект – альбом «Synthesis», который будет состоять из двух новых песен и избранных треков со всех трех пластинок, которые будут перезаписаны с живым оркестром и элементами электронной музыки. Осенью Evanescence отправятся в тур уже с оркестром. А пока мы предлагаем вам ознакомиться со свежим интервью Эми Ли журналу «NYLON», в котором певица, композитор и автор песен говорит о большом возвращении Evanescence, о новом альбоме и дебютнике «Fallen».

Чем ты больше всего гордишься в своей карьере?

— Я горжусь тем, какой группой мы стали. Когда мы только начинали, я просто училась писать музыку и выступать с ней на сцене, училась тому, каким будет наш звук. За все эти 22 года с момента основания Evanescence я выросла как музыкант и исполнитель. Как группа, мы выросли и стали мощным и сильным коллективом. Мне нравится, как мы звучим вживую, когда выступаем. Я горжусь музыкой, которую мы сейчас записываем. И я горжусь музыкантами, которые меня сейчас окружают.

Каким из своих личных качеств ты гордишься больше всего?

— Тем, что я не боюсь попробовать сделать что-то по новому, нарушить свои собственные правила. Изобретая, меняясь внутренне и оставаясь вдохновленной.

Что нас ждет дальше? Evanescence возвращаются. Ожидается ли рост в звучании? О чем вы будете говорить в своих новых песнях?

— В настоящее время мы работаем над особенным альбомом под названием «Synthesis». Мы тщательно выбрали песни с каждого нашего альбома и перезаписали их при полном оркестре и в электронном звучании, также мы добавили две абсолютно новые песни, различные вставки и вступления. Синтез и органика, боль и красота, прошлое и настоящее. Это будет очень круто! Дэвид Кэмпбелл (автор струнных аранжировок для всех трех пластинок Evanescence) погрузился в процесс с головой, создав самые красивые версии этих песен, которые вы когда-либо слышали. Он действительно смог соединить биты и аранжировки с нашими с Уилом Хантом (продюсером) идеями. Это было настолько вдохновляющим и совместным! Мы выпустим альбом и уже осенью отправимся с оркестром в тур.

Кажется, мир снова нуждается в рок-музыке. Чувствуете ли вы давление на статус-кво Evanescence или ощущаете свободу, продвигая группу в новые направления?

— Я всегда хочу чувствовать свободу, следовать своему сердцу и потоку вдохновения. Когда мы пишем, то выбрасываем из головы все ожидания и давление. Это лишь мешает. Не имеет значения, что люди ожидают или даже требуют, я должна делать то, что считаю творчески правильным. Это то, что я делала, когда никто не знал о нас. Мы писали музыку, которую любим. Я не вижу ничего хорошего в измене этим принципам. Мне нужно писать музыку, которую я люблю и ради которой я существую, а все остальное придет.

Как изменилось твое отношение к вашему дебютному альбому «Fallen» спустя столько лет после его выхода?

— С годами мое мировоззрение несколько изменилось. Я многое пережила, многому научилась. Я стала меньше бояться, стала относиться добрее к себе. Теперь я вижу и понимаю гораздо больше, чем раньше: схожесть между нами, в душе. Теперь я вижу меньше злобы в людях и больше боли. Это меняет мое отношение к некоторым старым текстам. Но это все еще живая часть меня, и даже больше чем когда-либо, ведь нас связывает такая история: «Fallen», фанаты, группа и я.

Что бы ты посоветовала начинающим музыкантам в написании музыки?

— Просто делайте все возможное, чтобы создать свою любимую музыку. Мы не такие уж и разные, кому-то это точно понравится. А если нет, то помните, что вы старались не зря – вы тот, кто будет жить с ней всю оставшуюся жизнь.