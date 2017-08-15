Элина Чага — певица, поэт и композитор. Заниматься музыкой Элина начала еще в раннем детстве, принимая участие в различных музыкальный конкурсах. В 17 лет девушка переехала из Краснодара в Москву и продолжила свой путь в музыке, поступив на III курс Московского Государственного Музыкального Колледжа Эстрадно-джазового Искусства. В это же время Элина пробует себя в вокальных телепроектах «Фактор А», «Новая волна» и «Голос». В «Голос» певица попала со второй попытки, где в команде Леонида Агутина дошла до полуфинала второго сезона. После шоу Элина подписала контракт с продюсерским центром Леонида Агутина, записав немалое количество композиций, параллельно сняв на них клипы. Сейчас Чага — артист, чьи песни ротируются на лучших радиостанциях России и СНГ, а клипы с легкостью забираются на вершины чартов музыкальных телеканалов. В интервью «Apelzin.ru» Элина Чага рассказала о своём творческом пути, о «Голосе», о новой музыке и о понятиях «флоп» и «топ».

Ты прославилась благодаря участию во втором сезоне шоу «Голос». Ощущаешь ли ты влияние конкурса на тебя как на артиста спустя столько времени? Ведь тебе тогда было всего 20 лет.

Ощущаю, что этот проект безусловно закаляет, я за многое ему благодарна, но есть и обратная сторона медали: дело в том, что «Голос» — это конкурс вокалистов с каверами, и после него очень сложно реабилитироваться и стать самостоятельным артистом со своим материалом, т.к все ждут от тебя каверов. Но вся соль в том, что эти кавера интересны исключительно в рамках этого проекта. Дальше начинается другая жизнь, и главное после этого проекта, не упустить момент, когда от тебя люди начнут принимать авторский материал.

На шоу ты попала в команду Леонида Агутина. И вы по сей день работаете вместе. Какие дальнейшие новинки мы сможем услышать в ближайшее время от вас? Может быть, альбом?

В ближайшее время состоится премьера клипа на мою песню «Пропаду», осенью выйдет ещё один сингл «Я твоей не буду», а зимой планируем выпустить дуэтную песню с репером, пока не буду говорить с кем.

Следишь ли ты новыми сезонами «Голоса»? Кого из последних участников можешь выделить для себя?

Из последних, наверное Сашу Панайотова.

Как ты относишься к тому, что в проекте в последнее время участвует все больше известных и состоявшихся артистов? Может показаться, что это «отбирает» шанс у совсем молодых.

Если артист приходит на шоу «Голос», значит он ещё не состоявшийся. Для нас это заветный билетик.

Ты переехала в Москву из Краснодара. С какими трудностями ты столкнулась в мегаполисе, может быть, впервые в жизни?

Трудностей особо не было, разве что Утомляемость и нехватка времени, но я изначально не строила никаких иллюзий. Может быть одиночество, но я научилась его любить и ценить, и от этого становится ещё страшнее, поэтому даже одиночество не могу назвать трудностью.

Перед тем, как попасть в «волну» шоу-бизнеса, ты с раннего возраста участвовала в различных творческих конкурсах. Чему ты научилась в этот период?

Выносливости, трудолюбию, и упёртости.

Ты пишешь песни сама или прибегаешь к помощи авторов-песенников?

В основном пишу сама, но в моем репертуаре не мало песен, написанных моим наставником. Ещё есть несколько любимых авторов с которыми я сотрудничаю. А вообще я всегда открыта к новым предложениям.

Твои треки ротируются на ведущих радиостанциях, а клипы показывают на крупнейших телеканалах нашей страны. Следишь ли ты за позициями, чартами, строчками? Кажется, нынешняя молодежь просто помешалась на цифрах, на «флоп» и «топ». По-твоему мнению, является ли это проблемой для музыкантов?

Мы живём во времена фаст фуда и подменённых ценностей, я не за цифры, я за качество, и за то, чтобы любое творчество что-то влекло за собой полезное и вызывало эмоции, а не было мусором. К сожалению этого мусора сейчас полно, и многие его принимают за чистую монету. Миллионы просмотров не всегда показатель качества песни. Уже всем давно известно, что присмотры накручиваются и все в этом бизнесе можно купить. Только вот это «настоящее» задерживается в нашей жизни на много дольше, чем те песни на которых +100500 накрученных просмотров.

Чем, помимо музыки, ты хотела заниматься в детстве?

В голове была только музыка.

В каком жанре, помимо поп-музыки, ты бы рискнула себя попробовать и почему?

Хип-хоп, соул, и инди-поп. Собственно, это все близко к поп-музыке.

В чем заключается твоя мечта как артиста?

Мечта найти своего преданного слушателя, быть востребованным и узнаваемым артистом.

Есть ли у тебя фавориты среди артистов/групп в России или за рубежом? Чьи песни ты можешь слушать на повторе весь день?

Rihanna.

С кем бы ты хотела записать дуэт?

С Чарли Путом, у него был прекрасный дуэт с Селеной Гомез, он тоже, как и я, сам пишет.

Продолжи фразу «Я никогда не буду……».

….Зарекаться.

В чем, по-твоему, заключается успех талантливого человека? Ведь можно иметь красивую внешность, можно в наше время распространять свое творчество где угодно, но далеко не все находят отклик у людей.

Везение, трудолюбие, ум и настойчивость.

И наш традиционный вопрос: Какой совет ты можешь дать начинающим исполнителям?

Быть собой, никого не слушать, кроме своего сердца, и не останавливаться на достигнутом!