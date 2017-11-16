AOKA — молодой и яркий российский поп-коллектив, играющий качественную и интересную музыку.

— Привет, ребята. Зачем вы в музыке?

— Для нас музыка — это один из способов взаимодействия с окружающим миром. Так мы выражаем свое мнение о происходящем внутри и снаружи.

— AOKA — что это значит?

— Есть такой знаменитый аргентинский писатель — Х.Л. Борхес. Для аргентинцев он все равно, что для нас Пушкин. У него есть «Книга вымышленных существ», в которой я встретила персонажа с именем “Аoka”. Согласно вере индейцев, Аока плачет, если рад, и смеется, если грустен, ощущает холод, как тепло, и тепло, как холод. Мне по душе такие герои, со своим ощущением мира «наоборот», вдобавок мне понравилось как звучит его имя. Пару раз раз я произнесла вслух «Аока» и решение было принято. (Виктория)

АОКА / Soundcloud.

— Почему песни в основном на английском?

— Все наоборот. Песни в основном на русском, но в качестве эксперимента мы выпустили мини альбом из 4х песен на английском. Песни получились красивые и так все завертелось вокруг них, что мы захотели поделиться ими. Мое личное мнение, что английский язык идеален для пения. На английском ты можешь петь о самом важном простыми словами и это будет звучать волшебно. В дальнейшем мы решили пользоваться великим и могучим, но если мы напишем еще одну красивую песню на английском, то скрывать ее от публики не станем: правила можно периодически нарушать. (Виктория)

— Мы выросли на западной музыке, но мы понимаем, что русский язык ближе нашей аудитории, да и нам самим. (Дмитрий)

АОКА / YouTube.

— Не кажется, что треки на иностранном языке обречены на провал в России?

— На провал — вряд ли, но топы рвать не будут точно. Хоть интересные ребята и есть, в сравнении с русскоязычным сегментом они — капля в море. Если целиться на успех и большую аудиторию, то лучше петь на русском. (Давид)

АОКА / Facebook.

— Нацелены на выход и успех на западе?

— Не нацелены, но интересно, что нашу музыку крутили по радио в штатах вообще без наших усилий.

AOKA / iTunes.

— Ваша музыка — честная вторичность или у коллектива есть уникальный самоидентификатор?

— Говорят, что все давно уже спето и сыграно, но нам такой подход не импонирует. Мы активно развиваемся в сторону своего собственного звучания. Это требует усилий, но сам процесс поиска захватывает. Получится найти тот самый уникальный звук или нет, решать будем не мы, а слушатели.

AOKA / «Вконтакте».

— К какому жанру правильнее всего вас отнести?

— Поп музыка.

— Как обстоят дела с лейблами/менеджментом?

— Те лейблы, которые предлагали присоединиться к ним, не были близки нам по направлению, и наоборот, от интересных нам лейблов мы получали ответ, что наша музыка — неформат.

— На какой из лейблов-гигантов хотели бы подписаться в будущем?

— Конечно же, на Виктора Дробыша. Но если честно, то главное — не масштаб лейбла, не его громкое имя, а люди и команда, которая поверит в тебя. Даже если это малоизвестный лейбл, при наличии точек соприкосновения и искреннего интереса к работе, можно вместе создавать крутые проекты.

— С какими российскими/заграничными артистами/продюсерами хотели бы поработать?

— Очень классную музыку делают скандинавы. Уверена, там рождается самая лучшая инди поп музыка. Если брать Россию, то мы очень довольны работой и профессионализмом нашего саунд продюсера. Кстати, очень много невероятно крутых артистов из Украины: Onuka, Pur Pur, Ваня Дорн. Иногда я думаю, что же они такое едят, чтобы делать такую крутость. (Вика)

— Изменили бы себе за массовый успех?

— Меняться любим, но зачем делать то, что не приносит удовольствия? (Виктория)

— За кем последнее слово в коллективе?

— Вика — сердце проекта, у нее 51% акции, но все же мы команда и прислушиваемся к мнению друг друга. (Давид)

— Команда играет каверы?

— Есть пару каверов, которые звучат на лайве, но это малоизвестные песни из серии » как жаль, что не мы их написали». Все остальное — наше. (Давид)

— Ближайшие планы?

— В планах выпустить новый альбом на русском языке.. Следующим летом будем выступать на летних шоукейс фестивалях и снимем дебютный видеоклип.

— Совет начинающим музыкантам?

— Вот, что мы поняли: Можно хоть всю жизнь положить на создание крутой музыки, но без грамотного маркетинга и вложений в рекламу, ваши усилия останутся незамеченными. Как вариант, можно нанять маркетолога, ведь хороший маркетолог может продать все, что угодно, даже бракованную партию пианино без черных клавиш. Или можно заняться раскруткой самостоятельно. Даже певица Sia как-то намекнула в своем интервью, что люди никогда не заговорят о тебе из-за хорошей песни, и только маркетинг сделает из тебя успешного артиста.

*Виктория — вокал, сердце коллектива.

*Дмитрий — барабаны.

*Давид — гитарист.