Walkie — Волки

Рэпер Walkie (настоящее имя – Иван Петунин, прим.) уже давно зарекомендовал себя как талантливый рэпер, но широкой общественности он вряд ли знаком. Завсегдатай баттловых площадок, Иван демонстрирует интересную подачу и хорошую смысловую нагрузку в своих песнях. Для тех, кто не знаком с творчеством рэпера, альбом «Волки» поможет раскрыть исполнителя с хорошей стороны.

Несмотря на то, что Иван прочно пустил корни в баттл-культуру, и отголоски этого направления мы слышим и в этом альбоме, любители жанра обязательно найдут что-нибудь для себя. Здесь есть и агрессия, и кач, и лирика. Несмотря на то, что охватываются различные направления исполнения, что отражается и на подаче, и на музыкальном сопровождении, релиз выглядит целостным. Кроме того, «Волки» не лишены смысловой составляющей и построены на внутренних переживаниях исполнителя.

Каждый из треков альбома получился интересным, но особое внимание привлекают двое из них. Автором инструментала для «ПВО» выступил domiNo. Бит, как и творчество domiNo, вышел мрачным и тревожным. Помимо того, что Walkie не смотрелся чужим в этом минусе, так ещё и сумел с помощью текста создать удивительный тандем. Инструментал, текст, голос на выходе дают трек, вызывающий эмоциональный взрыв, состоящий из злобы, страха, любви.

Вторым треком, привлекшим внимание, стал «Хитчхайкер 2». Первая часть песни вышла взрывной, эмоциональной. Чувствовалась обречённость исполнителя, связанная с его творческим путём. Главное отличие «Хитчхайкер 2» в том, что она спокойнее. Текст не такой озлобленный, голос неагрессивный. Создаётся впечатление, что обозначенные ранее проблемы из жизни никуда не делись, но Иван повзрослел и пересмотрел взгляды на жизнь. Именно по этой причине, слушая данную композицию, явно ощущаешь, что злость сменяется на равнодушие (вызванное в свою очередь тем, что в данном случае решить проблему можно только игнорируя её), а место агрессии занимает раздражение.

В целом, по эмоциональной составляющей, этот альбом – это полёт в бездну. Сперва размышления о том, куда привела тебя жизнь, а затем резкий прыжок. Порыв ветра при падении создает ложное чувство свободы и только после этого свобода заменяется страхом за свою жизнь. И чем ближе финал, тем спокойнее становится на душе, что вызвано смирением и ответами на свои же вопросы.