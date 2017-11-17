Перед нами релиз ростовского музыканта, со странным никнеймом Ваня Сэд — «Осень Нулевых». Хотелось бы сразу оговориться — полноценной рецензией это детище назвать нельзя, так как уж крайне сложной перед нами предстала работа, поэтому то, что вы прочтете будет скорее «конструктивным очерком».

Приобрести альбом в магазине «Google Play».

Пластинка вместила в себя восемь разносторонних треков. Разносторонних по жанру и тексту. Отметим, что сольный трек артиста только один, и как бы забавно оно не было — первый, с манящим к прослушиванию названием «пЬяНОепИАно». Далее идут семь совместных композиций, с разносторонними творческими единицами.

Основную жанровую концепцию альбома можно определить как альтернативная музыка. Детальнее — элементы электронной музыки (техно и трип-хоп) и удачно добавленные рэп-элементы (приглашёнными гостями).

Тексты релиза — «классическая провинциальная меланхолия» человека, которому хочется выговориться. Личности, которая ищет себя в этом мире и задаёт правильные вопросы, на которые получает сложные и жесткие ответы.

Нельзя сказать, что это концептуальный альбом… и в этом его сила. Скорее — концептуальная компиляция. Сборник, суть единства которого заключается в его антиединстве скрепленной «лирической болью» и максимально тонкой разножанровостью.

Про техническую сторону диска — музыкант честно заявил, что треки были записаны до 2009, а позже ремастированы. Звучит вполне качественно, но зная предысторию — работе придаётся определённый шарм.

Итог — сильная музыкальная работа, которую оценят те, кто способен оценить гениев вроде Дельфина, групп Nine Inch Nails и Massive Attack. Данный релиз сложен, но он понравится тем кто как говорят «хочет слышать, а не просто слушать».