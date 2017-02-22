Train — A Girl, a Bottle, a Boat

Несмотря на то, что в группе Train остался один участник из оригинального состава, это не значит, что она распалась. Пэт и его ко продолжают нести позитив в своих песнях. Новый альбом не является исключением. В 2017 году ребята решили привнести в своё творчество нечто иное.

Во-первых, это более «попсовое» звучание. Становится меньше гитары, а звучание более танцевальным. В «Working Girl», например, прямо-таки и тянет на танцевальный проигрыш. Можно даже услышать эффекты, которые используют многие диджеи в своих песнях. Но в последний момент всё обламывается. Хорошо это или плохо? Возможно, диджеи услышат эту песню и захотят сделать полноценный танцевальный ремикс. В целом композиция неплохая.

Во-вторых, наличие духовых инструментов. Звук стал немного прифанковым, но от этого не убавилось. В припеве песни «Play That Song» можно услышать трубы, которые украшают песню, делая её позитивной, а если посмотреть клип, то можно расплакаться от такой прекрасной жизни. И в «Lottery», где в начале можно услышать достаточно интересный куплет. А припев песни напоминает бразильские танцы, в которых важная роль отводится духовым инструментам. Или «Lost and Found» где духовые вообще занимают центральное место. Достаточно легкая летняя песня.

Пародия на хип-хоп и трап. «Silver Dollar» вообще можно использовать для заставки баскетбольного матча или минусовки для рэп-исполнителей. Такого хорошего хип-хопа давно не было. Достаточно бойкая и веселая песня, которая подойдет для летней вечеринки. В начале песни «What Good is Saturday» вообще может показаться, что будет поёт какая-нибудь Кристина Si, но на 5 секунде понимаешь, что тебя обманули и ты слышишь типичный поп-рок.

Наличие сэмплов. По-моему, уже эти сэмплы используют все. В песне «Valentine» они украшают и без того прекрасную и жизнерадостную историю любви. Вообще, на мой взгляд, вокальный сэмпл в этой песне заменяет духовые инструменты, чтобы их все же не было много.

Группа решила пойти на эксперименты. Хотя не помню, чтобы у них после воссоединения было схожее звучание из альбома в альбом. Но главное, что Train остается в русле поп-рока, делая песни под мейнстрим, которые, что немаловажно несут позитив.