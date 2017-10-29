На текущий момент Слава КПСС aka Гнойный (настоящее имя Вячеслав Машнов, прим.) находится на пике своего творчества, если иметь в виду хайп, который возник вокруг него после баттла с Oxxxymiron’ом. Однако хайп – явление преходящее и, вероятнее всего, в скором времени исполнитель вернётся на изначальную точку, с которой начинал. Хайп приходит и уходит, а музыка остаётся навсегда. Именно поэтому «Солнце мёртвых» должен был стать отправной точкой в творчестве рэпера.

Сейчас наилучший шанс, чтобы повернуть свою карьеру на 180 градусов. Для рэпера не впервой создавать вирусные хиты (в проекте Валентин Дядька он хорошо справлялся с этой возможностью), так что проблем возникнуть не должно было. Поэтому лучшего момента для выпуска альбома, что разойдётся на массовую аудиторию, и придумать нельзя. И, к большому удивлению, эту возможность Вячеслав благополучно упустил.

Найдутся люди, которые скажут, что перед нами отличный альбом, лучший в карьере КПСС. В этом утверждении кроется оксюморон: выпуская «Солнце мёртвых», Слава выпустил лучший свой альбом, который по содержанию оказывается весьма проходным. Перед нами 10 сольных композиций, к которым исполнитель подошёл со старанием. Это не тот рэпер, которого мы привыкли видеть в интервью, на баттлах или в прошлых песнях. Это музыка уставшего человека. Музыка, через которую человек пытается разобраться в себе. Вероятно, даже не все поклонники ожидали такого личного релиза.

Радует серьёзный подход, но его оказалось очень мало. Приближаясь к концу альбома, сильнее ощущаешь чувство, от которого всё сложнее избавиться. Неизвестно на каком этапе работы, но создаётся впечатление, что Слава исписался. Будто решил показать всем, что умеет делать серьёзные вещи, а не «по стёбу», но переоценил свои силы. «Солнце мёртвых» выглядит как одна сплошная песня (которую хочется уже к середине выключить) об одном и том же на 10 композиций.

Ещё одной – наиболее важной – проблемой релиза является бэкграунд самого Славы. Мало для кого будет секретом его подача материала в виде «стёба». Вячеслав не особо искренен, надевая разные маски, в том числе клоуна. И тогда возникает вопрос: для чего нужно погружаться в «Солнце мёртвых», вникая в текста и разгадывая метафоры? Для чего всё это, если Слава может сказать, что к услышанному не стоит относиться серьёзно именно в тот момент, когда, по твоему мнению, ты стал ближе к исполнителю.

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