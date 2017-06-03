Скриптонит — Праздник на улице 36

Безусловно, Скриптонит (настоящее имя – Адиль Жалелов, прим.) сейчас очень модный исполнитель и выпускаемый им материал вызывает бурные осуждения. Такого внимания удостоился и «Праздник на улице 36», который был неожиданно опубликован.

Говоря об альбоме, сразу хочется отметить музыкальное сопровождение. Если вы даже не являетесь фанатом этого исполнителя, глупо отрицать, что инструменталы у него атмосферные. Ещё в «Доме с нормальными явлениями» мы могли насладиться музыкой, но здесь всё это продемонстрировано на более высоком уровне. Биты стали разнообразнее, ярче и красочнее, но при этом не мешают целостному восприятию релиза.

Что касается самого Скриптонита, то по-прежнему необходимо иметь перед глазами текст песни, чтобы до конца понять, о чём же читает исполнитель. Иначе говоря, невнятное произношение слов всё так же оказывает влияние на атмосферу всего трека и, собственно, стиля рэпера. Те же, кто ценит в песнях смысловую нагрузку (без вслушивания в каждое плохо выговоренное слово) будут разочарованы, но зато смогут насладиться музыкой.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/4416463'>Праздник на улице 36</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/3246342'>Скриптонит</a> на Яндекс.Музыке

Помогают Адилю исполнители, некоторые имена которых вряд ли знают люди, далёкие от рэпа. На фитах: Niman, 104, Benz, Баста и Надя Дорофеева (солистка группы «Время и Стекло»). Совместные работы с Niman, 104, Benz получились органичными, и упрекнуть их не в чем. Что же касается песни с Бастой, то она получилась неожиданно слабой. Баста смотрится заметно хуже как на фоне Скриптонита, так и на бите в целом. Выделить же хочется песню с Надей Дорофеевой. Помимо хорошего инструментала, певица своим голосом дополнила атмосферу, отчего она песня выиграла.

В целом же, несмотря на достоинства, альбом получился спорным. Связано это с манерой исполнения Адиля. Вполне вероятно, что шумихи и внимания к исполнителю было бы в разы меньше, не будь сейчас моды на всё необычное, вызывающее, показывающее некую уникальностью.