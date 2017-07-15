Shakira — El Dorado

El Dorado — первый испаноязычный альбом Шакиры за последние семь лет и одиннадцатый – в дискографии колумбийской певицы. Из тринадцати треков альбома – целых шесть коллабораций, три песни все-таки закралось на английском, а одна записана в двух версиях. Такова математика «El Dorado». А что же лирика?

По словам самой Шакиры, выпуску альбома предшествовал период, когда певица сомневалась, способна ли она ещё что-нибудь вообще написать. В итоге новый диск стал своеобразным переложением истории любви певицы и её мужа Жерара Пике, рассказывать о которой оказалось проще по-испански.

Закономерно, что в авторах песен снова появился Луис Фернандо Очоа, продюсер и соавтор многих хитов Шакиры, с которым певица сотрудничает уже более двадцати лет. Если в прошлом альбоме с неожиданно бесхитростным названием «Shakira» (2014) ему доверили лишь один трек, то здесь Очоа приложил руку к пяти композициям. Пошло ли это на пользу альбому? И да и нет. Заглавная песня «Me Enamoré» (впрочем, написанная Шакирой в другом тандеме) с первых секунд заставляет если не подпрыгивать, то хотя бы подёргивать какой-нибудь частью тела в такт. Однако не доходя до припева ударяет по ушам фразочкой «Me gusta esta barbita» («мне нравится эта бородка»), вплетенной в и без того бог весть какой текст. Здесь должно быть лицо Киану Ривза, вопрошающее: а что если Шакира втайне владеет русским языком и вдохновилась, услыхав «А ты такой, красивый с бородой…»? Как ни крути, это хит, чего и «Me Enamoré» желаем.

«Chantaje» и «La Bicicleta», на наш взгляд, уродились этакими близнецами. Обе записаны в дуэте, обе активно продвигались и получили клипы, обе выполнены в стиле латиноамериканских зажигалок с добавлением вездесущей электроники. Даже ритм один и тот же. Кроме того, обе песни владеют спиритизмом и без труда вызывают дух «La Tortura» с Алехандро Сансом образца 2005 года. Но в «Tortura», помимо заводного ритма, были и другие вкусности латин-попа – яркий, «страдательный» куплет, разрывающий душу мотив бриджа, отвязная «скороговорка» в припеве и, конечно, бесподобный проигрыш на аккордеоне, который вы тоже помните. А вот «Chantaje» и «La Bicicleta» забываются довольно быстро.

«When a Woman» – первая дань англоязычному рынку на «El Dorado». Посему электроники становится больше, а автотюн так и вторит Элли Голдиндг. Но следующая за ней «Perro Fiel (feat. Nicky Jam)» возвращает нас обратно на латиноамериканскую вечеринку, которую продолжает «Trap (feat. Maluma)». Нет, на самом деле это испаноязычная песня, слегка электронная и слегка r’n’b-шная, и получилась она довольно-таки проникновенной. «Coconut Tree» – еще одна англоязычная композиция среднего темпа, который так хорошо удается Шакире. Трек сочетает очень разные стили: синтипоп и латиноамериканскую балладу. Почему бы и нет. Вышло легко и ненавязчиво. А вот самая удачная баллада альбома — бесспорно, «Deja Vu (with Prince Royce)». Есть песни, с первых переборов гитары затягивающие тебя в свой особенный мир. Это как раз тот случай.

Жаль, что оставшиеся испаноязычные треки не позволяют сказать о себе того же самого. «Nada» неумолимо напоминает «Moscas En La Casa», вплоть до повторения слов. «Amarillo» почти нетронутым позаимствовала проигрыш из другого хита времен прорыва Шакиры на мировой рынок – «Que Me Quedes Tú». Слушая «Toneladas», сложно не вспомнить «Tú, Obtener un Sí» и, наконец, «Sale El Sol» из прошлого испаноязычного альбома. Может быть, стоило назвать диск «Хорошо забытое»?.. Хотя в целом эта мягкая лиричная композиция оставляет приятное впечатление. Её, наряду с «Deja Vu», хочется переслушивать ещё и ещё.

Читатель, видимо, уже устал от ассоциаций, и мы тоже. Но что делать, если одно из, по идее, самых ярких мест «Comme Moi (with Black M)», она же «What We Said», отзывается повышенным на пару тонов эхом из дебютного хита Лили Аллен «Smile»?..

Не секрет, что последние годы прошли для Шакиры прежде всего под знаком семьи: на музыку попросту не хватало ни времени, ни эмоций. Важный и счастливый период в жизни любой женщины оказался серьёзным испытанием для женщины-творца. Факт в том, что счастье далеко не всегда способно стать источником вдохновения. Творчество – способ примириться с действительностью или хотя бы проанализировать её. Теперь же оно становится не столь нужным: ведь всё и так хорошо. В новом альбоме Шакиры данная закономерность чувствуется в полной мере. Именно вдохновение – главное, чего не хватает этим в общем-то неплохим 12-ти композициям.

С одной стороны, жаль, что свежий альбом содержит в себе преимущественно проходные песни, без бомбических хитов и вгоняющих в дрожь откровений. С другой – радует, что, комментируя этот альбом, певица оценивает саму себя трезво. Хочется надеяться, что талант Шакиры всё же обретет свои ноты и слова и в тональности семейного счастья.

Треклист альбома: