Schokk — Голод, Часть 1

В своём новом альбоме Дмитрий Хинтер (он же рэпер Schokk) показывает не себя в мире, а мир, который его окружает. Без сомнений, альбом «Голод» носит социальный характер. Через обрывки воспоминаний мы видим, что сопровождало рэпера на протяжении жизни. Несмотря на то, что местом действия являются далекие Казахстан и Германия, где прошла большая часть жизни Дмитрия, русский слушатель не будет чувствовать себя отстранённым от поднятых в релизе тем. Нельзя сказать, что исполнитель говорит о том, о чём бы не говорили раньше. Темы одиночества, верности, злобы, любви в мире вокруг уже не раз поднимались. Schokk всё равно смотрится самобытно.

«Голод», несмотря на заявления автора, не жёсткий. Он агрессивный. Релиз пропитан усталостью и неодобрением происходящих вокруг вещей. Это особо заметно на фоне прошлого альбома, «XYND», который поражал своей лирикой, демонстрировал рэпера с новой стороны. Здесь же Дмитрий возвращается к привычной ему агрессии. Это не стиль баттл-рэпа, к которому многие привыкли. Хоть и в нескольких композициях рэпер задевает коллег по цеху, релиз выдержан в другом настроении.

Название «Голод» наилучшим способом отражает суть альбома. Рэпер изголодался по общечеловеческим ценностям, которые всё сложнее разглядеть. Люди преследуют призрачные идеалы, которые ведут в никуда:

«Нас тут нет, от того мы всё злей.

Появляясь на свет, исчезая во мгле.

Мы давно разложились в холодной земле»

К небольшому удивлению, в записи релиза Дмитрию помогал рэпер Bes. Беслан (настоящее имя Bes’а) принял участие в двух песнях: «Перекрёсток» и «В те дни». Рэпер не только не затерялся на фоне своего старшего товарища, но разнообразил и дополнил оба трека. И если «в те дни», Беслан исполнил припев, который подвёл черту под повествующей историей, то в «Перекрёстках», помимо припева, исполнитель принял участие в куплете. Рассказав свою историю, исполнитель сумел гармонично вписаться в заданную тему.

Главная проблема альбома — он скучный и чересчур пресный. По музыкальному сопровождению и подаче всё во многом однообразно. Если бы не разные темы песен, создалось бы впечатление, что слушаешь одну длинную композицию. «Голод» интересен как единое целое. По большей части композиции не вызвали бы тех же эмоций по одиночке и в отрыве друг от друга. Выпущенные дополнительно песни вписываются в концепцию альбома, что намекает на то, что ранее композиции значились в треклисте, но по тем или иным соображениям были удалены.

В релизе 16 песен и выделяются три: «Голод», «В те дни» и «HTM». От остальной массы их отличает особая подача, мелодичность, звучание, которое с трудом можно услышать в оставшихся треках. Таким образом, перед нами альбом, который не оставит никого равнодушным своей общей концепцией, но композиции которого вряд ли останутся на повторе.