Лики весны с перчинкой экзотики

«Сбитень» ― это группа талантливых музыкантов из Санкт-Петербурга, исполняющая русские народные песни в современной обработке. Стиль, в котором играет коллектив, можно обозначить как фолк-фьюжн. Музыканты любят неожиданные вкрапления роковых гитарных риффов и этничеких инструментов в народные мотивы. Иногда они экспериментируют с электронным звучанием, иногда исполняют «живым звуком». Сбитень, как известно, старинный восточнославянский напиток с мёдом и пряностями, куда часто добавлялись и лечебные травяные сборы. Эти экзотические пряности-аранжировки и притягивают нас к музыке группы «Сбитень».

«Лики весны» ― второй альбом группы. Основой материала послужили архаичные русские песни, затрагивающие календарный период от Рождества до Купалы. Все песни на пластинке будто связаны в одно ожерелье, и каждая неспешно раскрывает обряды и традиции русского народа. В старину люди жили в тесной взаимосвязи с природой, и их представления о ней находили отражения в обрядах и песенных традициях, кладези сакральной поэзии. Композиции, собранные в альбоме, словно цветное лоскутное одеяло, всколыхнули нежные и тёплые чувства. Словно слышишь за окном незамысловатые деревенские напевы. Песни альбома привязаны к народной традиции, но исполнены в различных музыкальных жанрах, и в этом есть своя прелесть. Как признаются сами музыканты, «каждая песня словно сама диктовала направление и стиль, в котором нужно было делать аранжировку».

Открывает альбом песня «Бярвенечка». Лёгкий, словно невесомый женский вокал подхватывает и уносит нас туда, где светит весеннее солнце и стелется барвинок: «А вода по кореню, а вода по белому, стихвайда, стихвайда…». Композиция прекрасно аранжирована и запоминается-напевается сразу. На эту песню снят волшебный клип, который лишь оттеняет очарование «Бярвенечки», и вот уже течет не вода, а время.

Во втором треке альбома «Масленка» прежде всего завораживает традиционное многоголосье. А к основным инструментам в середине песни неожиданно, но гармонично добавляются ложки и духовые, и ты как будто оказываешься на настоящем деревенском гулянии. Арт-роковая композиция погружает нас в атмосферу Масленицы ― древнейшего праздника, любимого в народе и так всеми ожидаемого («А мы масленку дожидали, в окошечко поглядали»), праздника с обязательными блинами, маслом и сыром.

«Брат и сестра» ― песня с трагическим сюжетом, имеющая глубокие архаичные корни, и она, несомненно, понравится поклонникам классических рок-баллад.

Композиция «Кругло наше поле» имеет отношение к празднику Ивана Купалы ― времени наивысшей активности солнца, торжеству огня и воды. Песня сделана в стиле реггей, очень лёгкая, с ноткой юмора.

В широко известной песне «Ой на горке калина» раскрывается любовная тема через обращение молодицы к любимому. «Возьми, милый, молоденький с собою!» ― просит любящее девичье сердце. И девице грустно и скучно, потому что «едет миленький со двора». Колорит композиции придают такие экзотические инструменты, как варган, домбра, боуран и вокальные находки.

Русская народная песня «Кума» ― обрядовая. Она исполнялась девушками на Троицу, Духов день. «Давай, кума, покумимся, на подарки поменяемся, твоё ― ко мне, моё ― к тебе», ― так пели девушки на Троицких гуляниях, когда кумилися, заключали своего рода союз дружбы. Они обменивались нательными крестиками и называли себя кумами. Иногда такие отношения могли длиться всю их жизнь. Ориентальный колорит в неспешную акустическую «Куму» привносят флейта, калимба и другие этнические инструменты.

«Старый муж» ― трагическое продолжение любовной темы. Обычная история молодой девушки, которая вышла замуж за старика. «У ворот гусли вдаёрили, про меня молоду баили. У меня, молодой ― старый муж, он старый, меня ня любя». Композиция ― аранжировка известной хороводной «У ворот гусли вдарили», где молодая жена хочет на гулянье, а муж-старик не пускает её. Музыканты добавили жёсткие гитарные риффы, придав композиции роковое звучание.

«Летела стрела» ― весенняя календарная песня, которая возвращает нас в дохристианские времена. Тогда наши предки с песней обходили поля «на хороший урожай», в некоторых регионах «стрелу», то есть предметы женского обихода, закапывали в землю, чтобы «хлебушек уродился». По настроению композиция бодрая, и характер её подчёркивает призывная обертоновая флейта и сочный инструментальный проигрыш.

«Рыболовы» ― самая веселая песня на диске , сделанная в стиле кантри. Лёгкая по ощущению, бесхитростная и воздушная.

Завершает альбом красивая, выплетенная кружевами акустическая композиция «Васильевский вечер». Уходит старый год ― приходит новый! На Коляду девушки гадают: «Кому вынется ― тому сбудется, мы кому поем ― мы тому с добром». Скрипка, гитара, металлофон создают атмосферу святочных вечеров. Предвкушая праздничные гуляния, мы с нетерпением ожидаем весны, обновления и новых радостей.

Альбом «Лики весны» для нас, слушателей, является своего рода открытием. Музыкальный материал, разнообразие инструментов, красивые женские голоса, аранжировки в общей своей совокупности создали светлую, с определённой перчинкой пластинку, или лучше сказать, альбом «с экзотическими пряностями». Иногда музыканты, и это тоже открытие, участвовали в записи альбома, создавая целый оркестр. Так, Наталья Высоких ― сессионный музыкант, скрипачка, принявшая участие в создании большинства песен, записала несколько прекрасных скрипичных партий. Роман Стансков придумал красивую мелодическую окантовку композициям, проявив себя как мультиинструменталист-экспериментатор. На пластинке он играет «на всём и сразу»: на бузуки, циттерне, мандолине, домбре, банджо, металлофоне, варгане, гитарах, флейтах, калимбе и различной перкуссии в сочетании с хитрыми электронными приборами. Евгений Коваленко, бессменный бас-гитарист группы, исполнил соло на гитаре в композиции «Брат и сестра». Кстати, почти все гармонические ходы в песнях ― его находки. Пётр Трощенков, в прошлом известный барабанщик групп «Аквариум», «Трилистник», «Вермишель оркестра», мастерски исполнил партию ударных в песне «Летела стрела». Дмитрий Бабурин ― ещё одно имя, которое слушателям и поклонникам группы Сбитень стоит запомнить! В альбоме слушатели насладятся его партиями на ударных в шести треках. А в композиции «Ой, на горке калина» Дмитрий сыграл на боуране. Ну и, конечно, отдельное внимание заслуживают вокалистки. Основной вокал Лары Степановой, основательницы коллектива. Наряду с записью вокальных партий Лара занималась и подбором песенного материала и общей стилистикой аранжировок. Сессионная вокалистка Александра Попова приняла участие в записи трёх композиций, украсив их своим неповторимым ярким голосом.

На мой взгляд, каждый из музыкантов привнес в исконно русский напиток под названием «Сбитень» свою нотку вкуса, и именно эта особенность придала «Ликам весны» изящество и красоту, глубину и насыщенность. А когда полностью погружаешься в архаику, в звучание голосов и музыкальных инструментов, то начинаешь заново открывать для себя красоту и чистоту народных песен. Ощущаешь, как душа возвышается и соприкасается с чем-то истинным, настоящим, исконно славянским, с тем, что нельзя выразить словами, а можно лишь прочувствовать, прожить! Если говорить о настроении альбома, то он получился душевным, тёплым и мягким. Это праздник, который «всегда с тобой» и который, благодаря музыкантам группы Сбитень хочется продлить на неимоверно долгое время!

Необычна и обложка пластинки. Идея пёстрого лоскутного одеяла нашла своё воплощение в графической композиции, выполненной художницей Лидией Гордеенко и доработанной дизайнером Алексеем Фоминым. Ромб, изображённый в центре, напоминает нам о гармонии во Вселенной. Так что поклонники группы смогут насладиться не только фольклором в современной обработке, но и прекрасной художественной работой, подержав диск в руках.

28 июня 2017 года в петербургском клубе «Грибоедов» состоялась презентация диска «Лики весны».

Фото из архива группы Сбитень.