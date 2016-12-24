Noize MC - Царь горы

После двухлетнего молчания, Noize MC представил свой шестой студийный альбом. Пластинка под названием «Царь горы» вышла 16 декабря 2016 года. Последние годы для исполнителя можно назвать экспериментальными. Если «Новый альбом» в плане звучания не несет каких-либо изменений, то изменения на последующих работах видны невооруженным глазом. «Protivo Gunz» — второй шанс песням, сопровождающим начало музыкальной карьеры. «Неразбериха» — классический хип-хоп альбом. «Hard Reboot» — уклон в сторону рока.

Иван Алексеев, безусловно, талантливый человек, выдающий качественный продукт. В каждом из перечисленных альбомов можно было найти что-то цепляющее, однако, не покидало ощущение, что тут что-то не то. До лучшего своего альбома (т.е. «Последнего альбома»), Иван не мог приблизиться. До 16 декабря.

В нашем распоряжении 14 треков, объединённые названием «Царь горы». Название громкое, настраивающее на соответствующее ожидание от альбома. Стоит сразу отметить, что название «Царь горы» лучше всего характеризует услышанные композиции. Noize MC ушёл от экспериментов со звучанием и решил выдать материал, за который его больше всего и ценят – смесь рэпа и рока, украшенная Ваниным задором. В «Последнем альбоме» было много качественных сторителлингов и здесь их не меньше, что приближает выпущенный материал к лучшему релизу. Иван «повзрослел», повзрослела и его лирика, которая за прошедшие годы не растеряла своих сильных качеств.

Поговорим подробнее о новом релизе. Он неоднородный, но, что самое главное, слушается как одно целое, чем не мог похвастаться «Последний альбом». Релиз понравится и любителям динамичной и лиричной музыки, несмотря и на преобладание задорных песен. За динамикой слушатели могут отправиться к «Make Some Noize», «Стенли Запишет Хит», «Царь Горы», «Эмпайр Стейт», «Гвозди», «Face A La Mer», «Чайлдфри», «Всё ОК», «!!L!VE!». Каждая из перечисленных композиций может «взорвать» что на концерте, что в наушниках.

Лирики в альбоме не так много, но она настолько проникновенная, что язык не повернётся сказать: «Хотелось бы побольше подобных песен на альбоме». «Грабли», «Джеймесон», «Питерские Крыши», «Кислотный Дождь», «Любимый Цвет». Ни больше ни меньше. Затронутые темы, чувства идеально вписываются в общее настроение «Царя горы».

Пускай релиз и вышел в середине декабря, он хорошо бы подошёл осенью. Меланхолия, которой веет от песен, не холодная. Она не погружает в депрессию, вскрывая личные проблемы. Напротив, переживая грусть повторно, ощущаешь спокойствие. Подобно осенним дням, когда жёлтые листья опадают, но тепло одеваться рано и можно погрузиться в сказочную атмосферу.

В альбоме много достойных композиций, которые цепляют за душу, но на их фоне выделяются «Грабли. Грустная песня повествует о сильном разочаровании в себе. Таком сильном, что надежд на своё изменение нет, и всё, что остается – вера, пускай и в наивное, но чудо. Отдельно стоит отметить музыкальное сопровождение, которое вводит в некий транс, заставляя вспомнить свои падения.

Ниша, которую занимает Noize, не самая распространенная у массового слушателя. Последние годы Ваня пытался реализовать себя в одном из исполняемых жанров, оставляя, так называемый, трон пустовать. При наличии множества музыкальных коллективов, за это время мало кто смог достичь его высоты. Пока Ивана пытались задеть за личное, вызвать на небезызвестный «Versus», Ваня игнорировал выпады и делал музыку. Теперь музыкант вернулся и по праву именует себя царём горы.