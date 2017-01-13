Ноггано — Лакшери

Последний релиз Ноггано вышел в далёком 2009 году. На протяжении 7 лет фанаты ждали новых песен и наконец-то 31 декабря на просторах сети появился альбом. «Лакшери» вышел достаточно объемным — 35 песен, что заметно выделяется на фоне русскоязычных альбомов. На фитах: ТГК, QP, Скриптонит , Софи, а также N1nt3nd0 и Баста.

Первое, на что стоит обратить внимание — альбом вышел увесистым не только по количеству композиций, но и по их продолжительности. В среднем композиция длится 4,5 минуты, а общая продолжительность составляет почти 2,5 часа. Почти полнометражный фильм.

Во многом альбом похож на фильм, разбитый на множество новелл, объединенных одним главным героем. Релиз выдержан в одном стиле, что позволяет окунуться в атмосферу историй, которые начинаются бодро, задорно и заканчиваются меланхолией.

Поговорим о фитах. QP и ранее был замечен в совместных песнях, но и сейчас он по-прежнему смотрится на фоне Василия не хуже, дополняя собой композиции.

В «Диване» и «Девочке» ТГК не смогли выйти из тени Василия и смотрятся куда скуднее. В данном случае разные стили не смогли объединиться в одной композиции, что сказывается на результате.

«Пьяница», выпущенная со Скриптонитом, получилась веселой, расслабляющей, какой и должна быть песня с заданной темой. Из минусов этого трека можно выделить Скриптонита, который звучит на бите неестественно, и создается впечатление, будто перед тобой две разные композиции: оригинал и ремикс.

Крайне интересная композиция получилась у Василия с Софи. У «Стволок За Поясок» интересный минус, хорошие парты Ноггано, а совместно исполненный припев и вовсе вгоняет в некий транс. Будто наблюдаешь, как шаманы в поле с бубнами обращаются ко всевышним силам.

Особенно стоит обратить внимание на совместные песни с N1nt3nd0 и Бастой. «Тихий Дон», заявленный как совместный трек с Бастой, вызывает вопросы: где и кто? При первом прослушивании слышно, что парты и припев исполнены в одном стиле, да и композиция в целом носит ностальгический характер. Лишь прослушав песню несколько раз, можно уловить лёгкую дерзость, присущую Ноггано, в куплетах.

С N1nt3nd0 всё обстоит в корне иначе. С первых слов первого куплета «Бра беги» слышно третье альтер-эго (чтобы угадать его, не нужно даже упоминание никнейма). Самое главное, что разница стилей в куплетах заметна и смотрится привлекательно.

В целом, несмотря на проделанную работу и задумку, есть один недостаток, который бросается в глаза — перед нами не тот Ноггано, которого мы слушали на «Первом» или «Тёплом». Здесь в разы меньше расслабляющих битов и вальяжной читки. Отчасти это всё тот же парень с улицы, только, видимо, Ноггано неплохо поднялся за годы отсутствия и стал местным авторитетом. Инструменталы, как и манера исполнения, стали серьёзными и нагнетающими. Но несмотря на повышение своего статуса, Ноггано не стал N1nt3nd0, отчего представляет собой некий симбиоз второго и третьего альтер-эго Василия.