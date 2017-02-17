Состоялась премьера нового студийного диска Маши Кудрявцевой и группы Кудри «Люди и Тени». Если вкратце, то пластинка представляет собою добротную поп-рок работу, пропитанную тёплой и личной лирикой.

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Впрочем, взглянем шире: аранжировки пластинки не пытаются претендовать на что-то из ряда вон выходящее, однако, у них есть «меткая» особенность — они тонко заточены под единую музыкальную гибкость альбома, отсекая типичный излишний пафос, так присущий русскоязычной музыке.

Лирическая составляющая пластинки проста и честна — песни посвящены любви и внутренней борьбе… Ну, а как же иначе? О чём ещё должна писать молодая девушка, которая просто любит жизнь? Несмотря на единую взаимосвязанную концепцию текстов, в целом диск не приедается и слушается весьма легко. Композиции ловко балансируют друг между другом.

Такие треки как «То снег, то дождь», «Там где ты», «Люди которых нет» и «Листья», вполне могут претендовать на ротации на русскоязычных радиостанциях, особенно если их руководители будут смелее и уделять больше внимания молодым и перспективным музыкантам.

Невзирая на то, что Маша и её коллектив не позиционируют себя как типичные представители рок-музыки, во многом, элементы звучания диска могут навеять в памяти и Чичерину, и Машу и Медведей.

«Любая дорога приводит к дому», поэтому мы вернёмся к тому с чего начали: «Люди и тени» — отличный музыкальный альбом, имеющий право занять своё место на витринах. Да, команде определённо есть куда стремиться, но не стоит забывать, что ребята не имеют десятков продюсеров и многотысячные бюджеты на запись.

P.S. «Мчаться вперёд — не то, что на месте, а если страшно — давай бояться вместе».