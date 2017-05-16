ЛСП — Tragic City

Говорить про нынешний релиз без упоминания «Magic city» невозможно. Отсылки можно обнаружить не только на обложке, но и в самом альбоме. Прошло 2 года и Олег (настоящее имя ЛСП, прим.) выпускает продолжение, которое ничуть не хуже, а скорее наоборот лучше оригинала. Перед нами история человека, рассказ которой начался еще в стенах стрип-клуба. Примечательно, что логическая связь между окончанием одного альбома и началом другого не нарушена и не вызывает никаких вопросов и недопонимания.

В первых песнях «Tragic city» ощущается атмосфера пьяного веселья, отрыва. Но это скорее попытка скрыться от пучины, в которую героя затянуло, пока он был завсегдатаем стрип-клуба. Причём складывается впечатление, будто бы герой пытается забыться всё в том же «Magic city». Это продолжается буквально на протяжении трёх треков, затем же в альбоме происходит поворотный момент: герой прекращает искать утешение в алкоголе и случайных связях и даже, кажется, образумился, найдя спутницу жизни. Но, погружаясь в историю, мы видим, что новая избранница не воспринимается как человек на всю жизнь. Всё это иллюзия. В очередной раз человек пытается убежать от своих проблем, от которых всё равно в конечном итоге не скрыться и которые приводят к концу света для внутреннего мира и к концу со Светой.

Последний трек в альбоме наводит на положительные надежды, связанные с персонажем. Неизвестно только, суждены ли изменения, ведь за одними переменами мы уже наблюдали.

«Tragic city» — действительно трагедия. Трагедия, которая разворачивается внутри человека. Проблемы, которые так и остаются невидимыми для внешнего мира и с которыми людям порой не справиться. Вне всякого сомнения, Олег выпустил прекрасный альбом, который вышел целостным и приятным в музыкальном плане, чем не мог похвастаться «Magic city».

Поражает, как построены песни. Ни одна из них не вгонит вас в депрессию при первом прослушивании. Все композиции лёгкие, исполненные, как говорится, на позитиве. И тем удивительнее, что за этой лёгкостью и улыбкой кроются темы, способные разбудить в памяти не самые лучшие воспоминания и ассоциации.

Выделить одну или несколько песен невозможно. Каждая из них выполняет свою функцию, составляя лишь в своей совокупности, а не по отдельности, цельную картину. А для восприятия всей трагедии главного героя рекомендуется ознакомиться с «Magic city», вышедшим в 2015 году.