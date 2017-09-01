Kedr Livanskiy - Ariadna

Девочка с окраин советского андеграунда шепчет рифмованные текста под «соснами» «Твин Пикса». Девочку зовут Яна. Девочку знают как проект Кедр Ливанский (Kedr Livanskiy).

Не знаете такую? Где вы были последние пару лет? На хайпе Гоши Рубченского, «Vice», после ещё десяток изданий, публикуют статьи о новой русской волне — снова диком и неизвестном пространстве, где, внезапно, тоже есть музыка и арт. О девочке писали. Вышла первая ипишка, сеты на фестах, интервью «The Village». Из новой надежды русской электроники, Кедр стал последним джедаем. Девочка выпустила дебютный лонг. Космический саундтрек в стенах одной комнаты, до выхода попавший почти в каждый список ожиданий.

Альбом: 7 треков — одно путешествие от дома до работы (учебы), два стаканчика кофе в кофейне через дорогу. Полчаса в наушниках. Полчаса, где время на паузе. Секундный момент на репите. Лайф-стайл в ритме инста и хайпа, блоггеров и политоты — просто отключается. Остается эхо от стекла, урбан джунглей. Прозрачное, отделяющее двери рекламного ТЦ от всех «sale» и фастфуда. Остановка между. Мимо закат-рассвет. Движение по кругу, интуитивно. Звуки чужих имён и весны. Приглушенный саунд из залов по ту сторону стекла. После — выход в любовь, и сигареты.

Среди всех проектов в музыкальном пространстве, растущем саунд-клаудом и рэп-кланами, Кедр, несмотря на весь хайп сетевых изданий, вещь вся из тишины. Секундная. EP — и тишь. Клип — тишь. Лето фестов. После никаких новых серий бесконечного сериала с неизменным новым (старым) сюжетом на каждый день, лишь бы выбить топ запросов Яндекса и Гугл. Но. Пройти мимо сложно. На контрастах, каждое появление, — или явление? — Кедра становится событием. Так где вы были два года?

Прошлый релиз — коллаж синглов из хауса к эмбиенту, нарезанных острым оскалом Эффекс Твина на картон фабрик окраинных промзон.

Ариадна звучит кассетой, случайно заигравшей в давно неработающем боксе «Sony». Неровности плёнки. Сбитый вокал и сбитый ритм. Эхо перезаписи под минимал клавиш.

Слишком звёздное, чтобы ставить 5 из 5. Слишком не умещается в баллы. Как оценить чувства? Слушай и чувствуй.