Katy Perry - Witness

«Witness» — четвёртая студийная работа американской певицы Кэти Перри. Включила в себя пластинка 15 композиций, а гостями на ней выступили Ники Минаж, Migos и Скип Марли. Заманчивая вывеска? Более чем!

А вот какой же в итоге получилась эта работа и чем смогла на сей раз удивить всех одна из самых востребованных поп-исполнительниц в мире, самое время узнать.

В последнее время образ самой певицы кардинально изменился, что нашло отражение в её творчестве, в частности на неоднозначно воспринятых фанатам клипах и синглах, предшествующих выходу релиза.

Не иначе свои руки к этому приложили аж девять (!) продюсеров. Лишь их эксцентричностью можно, пожалуй, объяснить немыслимо неудачное расположение треков, в связи с чем предлагаю считать начало альбома с «Hey Hey Hey», а не с лид-песни «Witness», способной убить желание слушать одноимённый альбом после первых двадцати секунд.

«Swish Swish» — вот великолепный бриллиант, особую огранку которому придал не только сверхкачёвый монотонный драм-н-бейсовский саунд, но и фирменная читка Ники Минаж.

Несомненным украшением релиза стала элегическая грусть Кэти в «Deja Vu». А эффект эха вокруг пения, подчёркнутый хорусом, подтвердил, что певица продвигает своё вокальное мастерство всё выше.

Угробив почти двадцать минут своей жизни на прослушивание следующих пяти треков, мы всё-таки находим главный хит года! «Bon Appetit»! Дуэт с Migos оказался находкой более чем удачной. Сама песня стала суперпопулярной, и хотя клип был многими критиками разнесён в пух и прах, превосходный юмор и непосредственность самой Кэти свели на нет их жалкие стенания.

Альбом, надо признать честно, получился посредственным. Но… Только для самой госпожи Перри. Многим другим её коллегам по поп-цеху он сделал бы честь. Просто планка, которую когда-то преодолела Кэтрин Элизабет Хадсон, заставила многих предъявлять к ней с этого момента соответствующие требования. Конечно, может быть, сама Кэти этим релизом хотела подчеркнуть свой певческий талант? Возможно. Все ответы на этот и другие вопросы даст объявленный на осень 2017 мировой тур. Посмотрим на сборы. Денежки — вот единственный и неповторимый показатель успешного творчества! Вы так не считаете?