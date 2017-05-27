Каста — Четырёхглавый орёт

Всякий раз, когда речь заходит о Касте, сложно удержаться и не подумать: «Отцы русского рэпа, а к отцам надо с уважением». Допустить такую мысль, особенно при прослушивании «Четырёхглавый орёт» – ужаснейшая ошибка, которую только можно совершить. Безусловно, участники Касты являются одними из немногих рэперов, кто может похвастаться такой продолжительной карьерой, и 9 лет, которые прошли с момента выхода прошлого альбома, только усиливают интерес. Что же вышло на этот раз?

В альбоме 18 песен. А песен, которые зацепили, в разы меньше. Чтобы их перечислить, достаточно пальцев одной руки, и 2 пальца останутся не задействованы. «Привет» (совместно с Рем Диггой), «Медленный танец» и «Впередиидущий» — единственные композиции, которые оставляют в памяти след и желание переслушать их вновь. Главная проблема оставшихся песен в том, что они безликие. Даже после нескольких прослушиваний подряд они не западают в душу. Складывается ощущение, будто весь альбом писался без особого желания. Ребята собрались и решили, что надо бы что-то выпустить. Решить-то решили, но воодушевления не возникло ни у кого.

Можно было бы предположить, что Каста уже не та, участники группы разучились писать рэп, но всё это вздор и неправда. С момента выхода «Были в глаза», Хамиль и Змей выпустили совместный альбом, а Влади — два сольника. Релизы цепляли, они были интересными. Да и три песни, выделенные на новом альбоме, говорят о том, что есть ещё порох в пороховницах. Таким образом, остается только гадать, почему группа, способная создавать качественный контент, выпустила проходной альбом, который не задержится в памяти.