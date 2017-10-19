«Emoji FM 3» с нетерпением ожидали слушатели Jubilee (настоящее имя Никита Кондратенко, прим.). Именно этим релизом должна закончиться начавшаяся в 2016 году история «Emoji FM». В связи с этим ожидания, возложенные на Никиту были крайне высоки. Получилось ли у рэпера красиво и полноценно закончить историю?

В нашем распоряжении 12 песен и 7 скитов. Для тех, кто только окунется в мир 9 удела, сообщаем, что трилогия «Emoji» — концептуальные релизы. Даже больше: это целый мир, который построил Jubilee. Однако, декодинг сюжета не будет затронут. Ниже пойдет речь только о музыке.

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Первые композиции задают тон, который будет сопровождать весь релиз до самого конца. Динамичные. Мелодичные. Безусловно, нечто подобное мы уже слышали в прошлых частях. Однако, если не до совершенства, то значительно была поднята планка качества как подачи, так и сведения материала. Приятно видеть, как на протяжении трех частей исполнитель развивается.

Что касается содержания третьего «Emoji», то релиз лёгок для восприятия. При не самом детальном вслушивании в текст, без знания слов при первом прослушивании создаётся ложное впечатление. Может показаться, что в релизе преобладают весёлые, позитивные, танцевальные треки. Ошибку осознаёшь при внимательном рассмотрении песен. Никита оголяет свою душу, выставляя на суд общественности свои мысли, страхи. Всё это подано с такой «улыбкой на лице», что приходится внимательно посмотреть в «глаза», чтобы увидеть переживания человека напротив.

Проект «Emoji» — максимально личный релиз для Jubilee. В первой части , в треке «Она моя» гостями стали hvy и BARZ. «Ночной эфир» обошелся без гостей. В финале же на фите оказалась Эмелевская. Со своей уверенной подачей девушка не выглядит лишней на совместном треке. Скорее даже наоборот – её куплет въедается в память си

льнее, нежели парт Jubilee.

Сразу после совместного «Сукина сына» с Эмелевской начинается лучшая часть «Emoji». Лучшей она является по той причине, что Никита в последних четырех песнях максимально искренен. И дело не в том, что он делится чем-то очень личным. Дело в самоанализе, который проводится в композициях. Волей-неволей мы, в конечном итоге, задаём себе вопросы, поднятые Никитой, и находим или не находим ответы. Именно этот самоанализ позволяет стереть некую грань между исполнителем и его слушателями, сделав их ближе.

В третьем «Emoji» Jubilee заметно поднимает планку в своём творчестве. Благодаря творческому прогрессу песни становятся доступнее людям, без упрощения текста. Именно в финале трилогии мы видим как круто Jubilee звучит. И благодаря этим аранжировкам лирика Никиты расцветает и играет новыми красками.



