23 июня 2017 года американская инди-рок-группа «Imagine Dragons» выпустила третий по счёту студийный альбом, под названием «Evolve». Он состоит из 11 треков (в версии «Deluxe Edition» – из 14). Команда уже успела полюбится публике своим хитом «Radioactive», который занимал первые места во всевозможных чартах, и двумя предыдущими альбомами «Night Visions» (2012) и «Smoke + Mirrors» (2015).

Что же представляет из себя их новое творение?

Во-первых, это множество модных современных фишек, экспериментов с саундом, соитие самых разнообразных стилей и жанров. Никаких резких диссонансов, аудиальные контрасты сглаживаются плавными переходами. Imagine Dragons гармонично совместили элементы рока, электроники, хип-хопа. Палитра разнообразных звуков и мелодий сочетается в правильных пропорциях, не нарушая общей структуры, но вытекая за рамки какой-либо концепции. Общей идеей объединить такие разноплановые песни сложно.

Если сравнивать с предыдущими альбомами, «Evolve» получился не только разнообразней, но и позитивней. Чувствуются оптимистический настрой, состояние радости, надежды на лучшее, эмоциональный подъём. «Smoke+Mirrors» — был более напряженным и печальным, а «Night Visions» звучал классически инди-роковым, без каких-либо сильно выраженных экспериментов с саундом. «Evolve» — альбом неординарный, экспрессивный, вобрал в себя лучшие идеи от предшественников, и обильно приправил звуковыми трансформациями, от накала к мелодичности, от смятения к спокойствию и умиротворению. Синтезатор, ударные, гитары, вокал – всё выдает качество, старания, вложенную в процесс душу. Прослушивая трек за треком, не замечаешь, как пролетает время, полностью погружаешься в волшебную атмосферу.

«I don’t know» — самый первый трек с альбома – интригует своим напряженным началом, накатывающими волнами тревоги, некоей мрачностью, и под пронзительный голос вокалиста трек вдруг становится весёлым и почти танцевальным. Неординарное сочетание всех компонентов: музыки, вокала, бэк-вокала. Ощущение, будто песню смастерили из разных кусочков, как пэчворк. Но она не становится от этого хуже, она настраивает слушателя на присущий альбому дух неожиданности, непредсказуемости и контрастов.

Второй трек ««Whatever It Takes» – начинается быстрой читкой, разгоняется, а к припеву речитатив перетекает в экспрессивную вокальную подачу под чувственную аранжировку, становится мелодичным, но ничуть не утрачивает своего запала. Одна из самых удачных композиций альбома.

«Believer» — есть в двух версиях: оригинал и ремикс. Обе версии начинаются интенсивным битом, отстукивающим ритм словно часы, напряженными аудио-деформациями, на припеве упор делается на особую манеру исполнения фронтмена Дэна Рейнольдса. Его импульсивный вокал взрывает звуковые барьеры и зажигает трек дикой энергией. «Believer» был представлен публике задолго до выхода альбома и уже успел многим прийтись по душе. Ремикс сделан в слегка дабстеповом саунде, звуча весьма достойно.

«Walking The Wire» — с первых секунд улавливаются лирические нотки. Начинается всё довольно типично, саундом многочисленных похожих друг на друга групп. Но, опять же, эксцентричная подача вокалиста делает своё дело, и тут же прорезается сквозь тучи обыденности индивидуальный выразительный стиль Imagine Dragons. Композиция наполнена сильными, задушевными переживаниями, обрамленными в благородную инструментальную составляющую.

«Rise Up» — это как взгляд назад на предыдущие альбомы, этот трек мысленно возвращает к истокам, к тому звучанию, с каким группа впервые предстала перед публикой, тру инди-роковым. Местами резкий, местами «сладкий», с плавными переходами от одного темпа к другому, этот трек определенно вызовет в памяти эмоции от прослушивания более ранних работ Imagine Dragons, и наверняка заслужит высокой оценки среди поклонников группы.

«I’ll Make It Up To You» – очередная лирика, отдаленно напоминающая популярные баллады 90-х. Спокойствие и гармония, размеренный вкрадчивый голос, ненавязчивые лёгкие штрихи электроники. Звучащая в конце гитара пронизывает поток мелодии, вплетаясь нитями в многогранные отзвуки и рисуя вкусные музыкальные узоры.

Песня «Yesterday» отсылает к одноименному шлягеру The Beatles, чьё творчество трепетно уважают участники Imagine Dragons. Это не кавер, да и ритм совсем другой, но всё же некое сходство в саунде прослеживается — как в музыке, так и в вокале. Звучит забавно, и по-своему диковинно. Группе вновь удалось удивить.

В аранжировке «Mouth of the River» — используется много нетривиальных фишек и приёмов. Кажется, будто несколько разных песен воспроизводятся одновременно, но при этом нет какофонии, не появляется желания переключить, скорее наоборот, удивленно вслушиваешься, как удалось сочетать такой калейдоскоп мелодий и звуков. Песня излучает позитив, бодрость, наполнена энтузиазмом изменить весь мир к лучшему, или хотя бы какую-то его часть.

«Thunder» — один из главных хитов альбома, на который отснят клип. Электронная музыка, атмосферный хип-хоп, плавно трансформирующийся в шикарный вокал, перкуссия, автотюн в «мультяшном» стиле. Вновь эффект неожиданности. Хоть трек и звучит ультрасовременно, все же при его прослушивании мысленно переносишься куда-то в страну мифов, закрыв глаза, представляешь то обряды африканских племен, то индейцев на фоне бескрайних просторов.

«Start Over» — песня о стремлении начать всё заново. Любовная лирика, похожая на «хеппи-эндовские» саундтреки к мелодрамам. Она гармонично могла бы зазвучать в «Приведении», «Красотке» и прочих фильмах. Вкрапления различных модернистских аудио-элементов, перкуссии, битов делает её позитивней, современней, сочнее.

«Dancing In the Dark» — меньше всего похожа на творчество Imagine Dragons. Ритм очень медленный, плавный, вокал тягучий, звучание в стиле трип-хопа. Атмосферно, но скучновато, на любителя.

«Levitate» – саундтрек к фантастической драме «Пассажиры». Красивая, хорошо исполненная песня, но довольно шаблонная, впрочем, ценителям лирических мотивов она вполне придётся по душе.

«Not Today» будто продолжает предыдущую композицию. Тоже саундтрек, к мелодраме «До встречи с тобой». Здесь и возвышенные звуки пианино, и задушевные струнные, и проникновенный голос, — всё стандартизировано. Опять же, удачно записанная песня, но не примечательная.

Подводя итоги, альбому можно смело ставить 5 из 5. Почти все треки были насыщены свежими идеями, вариациями, инструментальным колоритом. Синтезатор, сэмплы, биты, гитара, партии ударных, качающие ритмы, неповторимая вокальная подача, — всё качественно, многогранно, атмосферно. Imagine Dragons не даром считаются одними из самых перспективных и талантливых музыкантов нынешних дней, и их новый альбом яркое тому подтверждение. Приятного прослушивания!