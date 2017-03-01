Глобальное Потепление — Калейдоскоп

Если помидор — ягода, можно ли называть кетчуп вареньем? И как красота может спасти мир, если она все время требует жертв? И если мазохист попадает в ад, то он попадает в рай? И почему боксерские перчатки называют перчатками, если они — варежки? Люди на лжи зарабатывают во много раз больше, чем на правде, и помрачение ума иногда путают с озарением.

Парадоксы… Если уж посмотреть внимательнее вокруг себя, то в какой-то момент понимаешь, что вся реальность этого мира состоит только из них. Природа, наука, человек. И конечно, музыка, в которой тоже немало парадоксов. Более того, в классической музыке существует даже такое понятие, как парадокс, которым принято называть изысканные, странные произведения или фрагменты, отличающиеся от традиционного звучания.

Мы, в свою очередь, тоже обратимся к парадоксам в современной музыке, а именно в связи с выходом нового альбома «Калейдоскоп» волгоградской группы Глобальное Потепление, который представил все идеи и противоречия регги. Родившись в середине XX-го столетия и являясь неотъемлемой частью мирового рок-н-ролла с начала 70-х, это направление, как ни парадоксально, умудрялось существовать параллельным образом.

Ещё больший парадокс представляет собой отечественное регги, которое в Советском Союзе было в глубочайшем андеграунде. Аквариум, Воскресенье, Жанна Агузарова и Браво, Янка Дягилева и Виктор Цой обращались к данной тематике, но, использовали в своих композициях лишь те или иные элементы. Это уже намного позже появится Комитет охраны тепла (сокращенно «К.О.Т.») — советская регги-рок-группа, основанная осенью 1987 года в прибалтийском Калининграде. С них, собственно, и начнётся история нашего регги, успех которого закрепят Маркшайдер Кунст, Умка и Броневик и ещё добрый десяток нынешних команд во главе с Аддис Абеба, Коля Маню, Каникулы Бонифация и Глобальное Потепление.

На сегодняшний день явным лидером в плане парадоксальности стиля регги будет зимний регги или новый EP «Калейдоскоп» группы Глобальное Потепление, выпущенный в свет старейшей музыкальной компанией Санкт-Петербурга «Бомба — Питер».

Открывашка «Источник рассвета» продемонстрировала явный прогресс, прежде всего, вокала самого Алексея Гривенко, в котором больше стало эдакой солнечной беззаботности. Браво! Ну и конечно, не обошлось без ажурного, математически выверенного соперничества гитары и духовой секции.

В лид-песне «Калейдоскоп» музыкантам удалось сохранить причудливо-парадоксальную смесь Ямайки с ритм-энд-блюзом, и ска.

«Новый день» и «Лабиринты» ещё раз убедили в том, что Гривенко и Ко не гоняются за модными тенденциями, а остаются верны своему микрокосмосу.

Закрывающая новый альбом «Слёзы» представляет собой весёлый отжиг, звучит более агрессивно, более эмоционально, придавая альбому драйвовое завершение. Это как Аминь — энергетическая точка, замыкающая любой наговор, молитву, или удовлетворение от хорошо законченной работы.

Хороший альбом. Наверное, спустя два года после выхода эффектного «Краем уха» можно было сотворить и побольше песен… Но, если группе есть что сказать именно пятью композициями, то зачем делать ещё столько же ради «пустьбудет» или «патамуштонада»!

«Калейдоскоп» подкупает искренним разнообразием. Хотите отключить голову и расслабиться? Пожалуйста. Вспомнили, что регги прежде всего предназначены для танцев? И этого здесь с избытком. Ну, а если ко всему вышеперечисленному добавить их знаменитые концертные фишки, то за пополнение сет-листа можно только порадоваться, равно как и за слушателя.