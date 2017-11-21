Со времен предыдущего альбома Ферги «The Dutchess» прошло 11 лет. Новая пластинка, получившая название «Double Dutchess» наконец была представлена слушателям, спустя 3 года после своего анонса. На каждый из 13 треков было снято музыкальное видео, объединенных в общую часть альбома «Double Dutchess Visual Experience».

Так как Ферги выпустила «визуальный альбом», некоторые СМИ и меломаны, начали сравнивать его с одноименным альбомом Бейонсе 2013 года, еще до релиза. Но стоит отметить, что «Double Dutchess» более интересен с художественной точки зрения, в отличии от «Beyonce».

Над видео к песням Ферги работала с разным режиссерами, что отражается на стиле каждого клипа. «Hungry» при участии Рика Росса, «You Already Know» с Ники Минаж и «Just Like You» имеют общую концепцию «игры зрения», за счет черно-белого оформления, отражений и других визуальных «фокусов». Каждое из этих трех видео, показывают основной стиль альбома и они запоминающиеся не смотря на отсутствие сюжета. Режиссером выступил Bruno Ilogti и также он является «отцом», одного из самых не интересных или даже не нужных видео «Enchante (Carine)». В нем не появляется сама Ферги. На протяжении 4-х минутного ролика мы видим Кендалл Дженнер, которая проводит день в окружении себя (в буквальном смысле).

Вторым «неинтересным» видео является «Tension», в котором также не появляется Ферги. Видео, выполненное стиле личного видео и рассказывающее о путешествии группы девушек на фестиваль «Coachella», не выделяется из общего числа клипов «Double Dutchess», и его отсутствие никак не повлияло бы на визуальную часть. Режиссером этой работы стала Фатима Робинсон, с которой певица работала еще в составе The Black Eyed Peas.

«Save It Til Morning» неким «приветом» из начала 2000-х годов, благодаря постановке сцен и темой расставания. Однако, для самой исполнительницы это видео является личным. Оно намекает зрителю о завершении брака Ферги и Джоша Дюамеля. Партнером по съемок Ферги стал актер Джей Эрнандес, а режиссером выступил Alek Keshishian, работавший с Мадонной, над фильмом «В Постели с Мадонной».

Клип «Like It Ain’t Nuttin», снятый Беном Морам, является своеобразным «клише» множества хип-хоп видео: машины, постановочные кадры из студии звукозаписи и выступлений в ночных клубах всего этого хватает в избытке.

Не обошлось также и без громких имен среди режиссеров. Юнас Окерлунд «приложил руку» к созданию видео «A Little Work». Яркий видео-ролик, длиной почти 12 минут, показывает артистку в разных образах от матери-одиночки до заключенной псих-больницы. Все это приправлено необычными костюмами, а также вставками размышлений певицы о жизни.

Клип на «Love Is Pain», от режиссера Криса Улленса, не имеет сюжета, но при этом в нем использовано несколько интересных моментов «современного» искусства. На пример своеобразная, «ломанная» хореография (пусть и не в привычном понимании) или представление участников видео-ряда в качестве живых «скульптур». Также в видео использовано платье, созданное из материала, который под действием воды меняет свой цвет.

Не обошлось и без анимации, которая была использована для видео «Love Is Blind». Кукольный клип несколько напоминает свое стилистикой пародийный мульт-сериал «Робоцып». По сюжету кукольная версия Ферги жестоко расправляется с каждым из парней, которые ведут себя неподобающе по отношению к ней. Для работы над этим мульт-клипом была приглашена Нина Макнелли.

Исполнительница решила не отказываться от ранние выпущенных видео «L.A. Love», «M.I.L.F.$» и «Life Goes On» и также включила их альбом. «L.A. Love» (режиссер Рич Ли) было создано до задумки полноценного визуального-альбома. Но учитывая, что каждая часть «Double Dutchess» довольно «разношерстна», то это не слишком заметно. «M.I.L.F.$» (режиссер Колин Тайлли), наделавший шума летом 2016 года, собрал в себе многих популярных дам современности, среди которых Ким Кардашьян, Сиара, Алессандра Амросио, и в каких либо комментариях не нуждается — все ярко и весело. «Life Goes On» от Крисса Маррса Пилиэро, рассказывает о путешествии Ферги, юной девушки любящей музыку и танцы, а также «отвязной» бабули, любящей курить сигары. Конечной точкой их поездки, является вечеринка на пляже.

«Double Dutchess Visual Experience» можно назвать удачным видео-проектом. Он хорошо дополняет сам альбом, а также привлекает большее количество слушателей, так как видео есть у каждого трека. Также Ферги может претендовать на номинацию «Грэмми», вероятно она появится в категориях за «Музыкальный фильм», а также «Альбом с расширенным звуком». Пожелаем ей удачи так как она этого заслуживает.