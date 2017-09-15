Face - No Love

«Фейс – талантище, люди просто зашоренно мыслят рамками и категориями», – Оксимирон.

Насколько бы не казалась музыка Face абсурдной, не понравиться она может только по двум причинам. Либо эта музыка не твоя, и ты равнодушно пропустишь творчество Ивана (настоящее имя Face) мимо себя. Либо ты попросту хейтер, которого успех подобного исполнителя раздражает. Вполне вероятно, что причиной нелюбви могут служить собственно рамки, в которых находится человек, поскольку отрицать творческие способности Ивана – невозможно.

Вопрос, который может возникнуть после первого прослушивания релиза: «Как это можно слушать?». Одна половина имеющихся треков мало похожа на общепринятый у нас рэп, в который заложен какой-то смысл или же посыл слушателю. Скорее просто набор малосвязанных фраз.

Собственно в этом и заключается магия треков у Face. Они цепляют ритмикой, строчками, которые можно разбирать на цитаты, и припевом, который сложно выбросить из головы. Это музыка, созданная для веселья. Не нужно искать смысл и придираться к нему там, где он и не планировался.

Вторую половину релиза составляют мелодичные лиричные песни. С точки зрения текста, у Face не самая сильная лирика. Наберётся не один десяток исполнителей, кто по смысловой нагрузке будет в разы сильнее. Другое дело, что Face не теряется на их фоне. Его выделяет желание передать свои мысли напевом, что приближает его, скорее, к поп-музыке, нежели к рэпу. Даже несмотря на то, что лиричные песни у Ивана чересчур наивные.

В самом релизе удивляет лёгкость, с которой рэпер переходит с одного стиля на другой. Несмотря на заметную разницу между треками, альбом не выглядит сборкой. Песни звучат органично, пускай концепции на первый взгляд и нет. При ближайшем рассмотрении видно, что темой «no love» пропитана каждая песня. Обличается одиночество, которое сопровождало Ивана при написании релиза.

Ознакомившись с «No love», понимаешь, почему релиз обрел такую популярность у слушателей. Face – лицо молодого поколения, которое не особо хочет вдаваться в смысл, искать подтекст. Оно хочет дикого угара, позитива и в то же время любовной грусти. Face это чувствует и выдает музыку, которая нужна людям.