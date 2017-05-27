Егор Крид — Что они знают?

Распространён приём, когда в трейлер кинофильма помещают самые интересные эпизоды и об этом ты узнаешь уже на сеансе. С альбомом Егора Крида «Что они знают?» примерно та же ситуация. Выпустив «Интро», Егор удивил не только своих поклонников, но и слушателей, далёких от его творчества. «Интро» вышло смелым и дерзким. Мало кто ожидал, что певший про будильник или самую-самую вдруг выпустит рэп-трек с западным звучанием. А поскольку услышанные композиции должны были открыть релиз, возникли ожидания услышать качественный рэп-альбом от «Black Star».

Если такие ожидания и возникли, их становится заметно меньше к пятой песне, а дальше они, и вовсе, исчезают. Весь альбом, за исключением первых двух треков, это лиричный R&B с хорошим звучанием. И в этом нет ничего удивительно – впрочем, и не должно было быть. Крид давно себя зарекомендовал как поп-рэпер и, по сравнению с прошлым его релизом, видна проделанная работа. «Что они знают?» обладает шикарным западным звуком и он не такой мелодичный, как выпущенный 2 года назад «Холостяк».

Однозначно воспринять альбом сложно. С одной стороны, мы имеем продукт, направленный на массовость и который будет пользоваться популярностью среди фанатов. Вряд ли это принесет новых слушателей, поскольку главной темой песен всё так же остаётся любовь, отношения, и новое звучание всего лишь не даст разбежаться прежней аудитории.

На этом комментарии можно было бы и закончить, если бы Егор Крид не позиционировал себя как рэпера в «Интро», что вызывает много вопросов. Вопросы также возникают и к названию релиза. Какие ассоциации возникают, когда читаешь «Что они знают»? Как минимум, рассказ о своей жизни, который должен заставить хейтеров пересмотреть своё мнение об артисте. А в итоге мы получаем два искренних, жизненных трека и девять песен о любви, которые никак не направлены на понимание внутреннего состояния Егора.