Ed Sheeran — ÷ (Divide)

Эда Ширана можно назвать одним из лучших исполнителей десятилетия. Хороший первый альбом, суперуспешный второй альбом. После всего этого появился вопрос: сможет ли удержать Ширан планку? Сейчас попытаемся ответить на данный вопрос.

Одна из фишек певца — это называть альбомы математическими символами (+, ×, ÷). В принципе кратко и понятно.

Легкая, с африканскими ритмами песня “«Shape Of You» постепенно становится хитом на всех радиостанциях. Но для самого певца эта песня необычная. В ней делается упор не на гитару, а на синтезатор и ударные инструменты, что создает образ. В целом это прекрасный трек и наверно один из главных хитов 2017-го года.

Поп-роковая «Castle On the Hill» посвящена родному городу. В песне поется о молодости Эда, о его приключениях в маленьком уютном городе. Холодноватый звук помогает нам проникнуть в дух замка Фрамлигена.

Очень удивительно, что песня «Dive» не стала саундтреком к фильму «На 50 оттенков темнее». Это самая блюзовая песня за 3 альбома певца. Местами мотив данной песни переплетается с мотивами «Thinking Out Loud». Возможно он наслушался своих песен и решил написать что-то похожее. Тем не менее шансы того, что «Dive» станет хитом очень велики.

Не стоит забывать, что Эд является последователем грайма. Рэпчик есть и в этом альбоме. Акустическая и похожая на The Script «Eraser» и R&B-шная, местами с элементами шотландского фолка «Galway Girl» являются прекрасной добавкой к альбому.

Красивые медляки также присутствуют в этом альбоме: романтичная «Perfect», фолковая, в стиле Райана Теддера (по вокалу) «Happier» и завершающая альбом, почти колыбельная «Supermarket Flowers».

Таким образом можно сказать, что Ширану ни то что удалось удержать планку, а поднять её ещё выше. Каждая песня в альбоме – это отдельная история, которая по-своему прекрасна. Ширан продолжает писать такую музыку, которую он писал и ранее и хочет писать. При этом каждый сингл по сути может стать хитом, что не может не радовать слушателей.

Скоро выйдет альбом у Джеймса Бланта, где Ширан стал соавтором многих песен. Также они вместе отправляются в турне. Поэтому будем ждать «The Afterlove» Бланта.

Послушать новый альбом Ширана можно: