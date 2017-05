Deep Purple - Infinite

Хард-рок… Насколько же невероятно ёмкое понятие в одних только исполнителях! Основу хардовой мозаики составляют Led Zeppelin и Status Quo, Black Sabbath и Slade, Uriah Heep, и Scorpions, Whitesnake и Nazareth. А ведь я не назвал ещё добрый десяток мегамонстров, исполнявших этот жанр, те или иные компоненты стиля. И у каждой вышеперечисленной группы было своё неповторимое музыкальное изложение.

Но даже среди названных легенд особняком стоит Deep Purple — хард-рок, которых всегда изобиловал многообразием и красотой аранжировок и импровизаций. Своей энергетикой он в немалой степени был обязан гитаре Блэкмора и виртуозному «Hammond’у» Джона Лорда. А если к этому добавить самый спаянный в этом направлении тандем ритм-секции — интуитивно понимающих друг друга на подсознательном уровне ударника Пейса и басиста Гловера…

Свой двадцатый (!) и, как постарались убедить публику правящий триумвират Гиллан-Гловер-Пейс, последний альбом в карьере Deep Purple выпустили в апреле 2017 года. «Infinite» была записана в феврале на студии в Нэшвилле, Теннеси. Продюсером стал Боб Эзрин, который ранее работал с такими исполнителями, как Kiss, Pink Floyd, Peter Gabriel, Alice Cooper и Kansas, что, согласитесь, звучит весьма впечатляюще.

Обложка «юбиляра», мягко говоря, не впечатлила. Ледокол, пробивший себе путь в форме заглавных букв группы. Вот здесь то и кроется вечное проклятие британцев, у которых никогда не было нормального логотипа названия группы. Такие команды, как Def Leppard или Iron Maiden ещё на раннем этапе своей карьеры обзавелись мгновенно запоминающимися и с тех пор практически не видоизменявшимися «торговыми марками». Вновь констатируем, аббревиатуру DP, предоставленную Purple, как и ужасающую блямбу 1984 года вряд ли можно назвать триумфом каллиграфии.

Другое дело музыкальный материал «двадцатника»! Очень живой, интересный альбом с по-хорошему сырым, хардовым звуком. Сочно, мощно и совсем не нудно. Открывашка «Time for Bedlam» тому подтверждение. Свои фирменные многоходовые комбинации ветераны «тяжа» продемонстрировали нам и в «All I Got Is You». А величественно-тревожную в музыкальном плане и завораживающую в своей лирике «The Surprising» можно и нужно считать лучшей композицией альбома. Ну и порадовал кавер на Doors. «Roadhouse Blues» — вещь сама по себе отличная и исполнена с уважением к оригиналу, но более рОково.

Мне очень нравятся Deep Purple после прихода Стива Морса. Они ничуть не хуже Mark-2 — чрезвычайно музыкальные, опытные, плотные, техничные и разнообразные. Они просто другие, вот и всё. Да, вокал у Гиллана уже не тот, что раньше. Да, могут мелькать мысли типа «А Лорд был бы лучше». Но всё это — не более, чем вкусовщина. Позднее творчество Deep Purple — чудо как хорошо. До сих пор помню мурашки по коже от «Purpendicular» и «Abandon» (Mark-9): это было, как глоток воздуха. То же самое можно сказать обо всех 4-х альбомах 10-го состава (Mark-10).

Стилистически «Infinite» гораздо ближе к альбомам 90-х, чем «Now what?!». Альбом 2013 года — это чудесный эксперимент, а 2017 — возвращение к корням, к альбомам времен Mark-2. Плотный, по-хорошему тяжелый, искренний, качественно сделанный и записанный рекорд, пусть и не приводящий в щенячий восторг, но это никак не скучное банальное «старьё-бельё», наспех сляпанное из затёртых музыкальных клише. Не знаю, уж чего ожидали от Purple, но пластинка придётся по вкусу поклонникам всех поколений.

Ну и что касаемо всех заявлений о завершении карьеры. Думаю, что и здесь у небожителей всё как у людей. Сначала трёхгодичный прощальный тур. Потом «The Best» нужно выпустить. Ещё альбом с симфоническим оркестром и затем — акустический. Ну и напоследок придется сделать каверы чужих банд, на которых участники группы выросли. Разве не так?