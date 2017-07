Calvin Harris - Funk Wav Bounces Vol 1

На новом альбоме вездесущий Кельвин Харрис пробует себя в жанре солнечного фанка – и в этом ему снова помогает множество приглашенных артистов.

«Мне нужно просто выбросить это из головы», — этими строчками песни Кельвина Харриса можно идеально описать всё его творчество. В середине нулевых шотландец стал известным благодаря сервису «MySpace», куда загружал свои треки. В 2007 году диджей выпустил дебютный альбом с громким названием «I Created Disco». Впрочем, за пределами Великобритании он популярным так и не стал. Но Кельвин не отчаялся и стал рассылать демки своих треков крупным лейблам, пока, наконец, в 2013 году его заметила Рианна – и записала с ним песню «We Found Love». С помощью барбадосской поп-дивы Кельвин Харрис в одночасье забрался на вершину диджейского Олимпа. При этом получив всё, о чём даже не смел мечтать: первое место в списке самых оплачиваемых диджеев, лидерство в чартах, громкие скандалы и съёмки для известных брендов. На пике успеха в 2016 году Кельвин решил, что дважды в одну реку очень даже зайдешь, — и записал ещё один трек с Рианной.

Пикантности треку «This Is What You Came For» добавило то, что его написала девушка Харриса — Тейлор Свифт. Только выпустил он трек уже после расставания, чем вызвал негодование певицы. Возможно, поэтому в новую пластинку песня так и не попала.

На подпевки Кельвин Харрис приглашал не только звёзд первой величины, но и различные инди-проекты. В разные годы с ним записывались, например, девчонки из Haim, манчестерские любимцы Hurts и даже Флоренс Уэльш. Вот только зачастую даже их харизма не помогала: треки, как правило, выходили скучными и забывались уже через несколько месяцев. И это притом, что у самого Харриса всегда было убойное оружие в запасе — его сладкий баритон. Выстреливал он, правда, нечасто. На новой пластинке «Funk Wav Bounces Vol. 1» Харрис решил совсем не петь. Вместо него здесь от начала до конца — два десятка звёзд. И все старательно выводят солнечный карибский фанк.

Гавайские рубашки, попугай и цветной дым — кажется, так выглядит веселая вечеринка. А еще тут есть желтоволосая Кэти Перри.

На поверку оказывается, что «Funk Wav Bounces Vol. 1» стал для Харриса глотком свежего воздуха, которого ему так не хватало. Солнце, воздух и вода тут с самого первого трека: ню-дискового «Slide» с Френком Оушеном в своей лучшей роли. Ещё тут есть идеальный саундтрек для вечеринки в бассейне с беззаботными Young Thug, Фарреллом и мечтой всех мальчиков Арианой Гранде. Внимательные слушатели найдут здесь и нотки первых электроклэшевых альбомов Кельвина («Cash Out», «Rollin»).

«Я поработал со звуком в новых треках, так что вы почувствуете себя прекрасно», — написал недавно сам Кельвин Харрис в своем «Твиттере». Кажется, он поймал волну и теперь хочет провернуть с фанком тот же номер, как в своё время и с EDM. Вышло сносно и терпимо. В любом случае, после альбома «Funk Wav Bounces Vol. 1» мы точно знаем — расставание с Тейлор Свифт идет людям на пользу.