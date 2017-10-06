Российский инди-поп — явление сложное. Казалось бы, жанр уже давно популярен на Западе, но на территории нашей страны качественных исполнителей можно пересчитать по пальцам. Один из них — молодой коллектив AOKA из Калининграда с новым EP «Forever young».

Сразу оговоримся — музыка не для всех, а вернее — не для тех, кто в угоду шаблонному мышлению, не признаёт русские проекты на иностранном языке. Для всех остальных — рекомендуем к прослушиванию.

Хочется сразу обратить внимание на приятный и профессиональный голос вокалистки, которая в отличии от тысяч подобных проектов, действительно поёт на английском языке, а не занимается тренировкой произношения. Присутствуют густые и качественные аранжировки, в которых эклектично сочетаются гитара и электроника. Все переходы между треками прослушиваются плавно и альбом звучит как единая концептуальная работа. Благодаря отличному сведению и мастерингу музыку хочется слушать на хорошей аппаратуре и громко.

Что касаемо недостатков релиза — их нет, однако рекомендуем группе усерднее стремиться к некоему самоидентификатору, более тонкому и острому «само-подстилю», который возвысит её над пластами вкраплённых в жанр «инди-поп» проектов. Благо — запал есть.

Как итог: перед нами минималистичная и актуальная российская музыкальная команда, вкладывающая в музыку не только душу, но и техническое мастерство. Та самая «молодая шпана», которая если не «сотрёт нас с лица Земли», то определённо займёт свою нишу в новом витке российской музыки.

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