Британский соул-исполнитель и автор песен Сэм Смит представил новую студийную пластинку «The Thrill of It All».
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/4795413'>The Thrill Of It All</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/523722'>Sam Smith</a> на Яндекс.Музыке
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