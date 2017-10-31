Канадская певица Лекси Стрейт опубликовала новую музыкальную композицию «Going Going Gone» и клип на одноименную песню.
Robbie Williams — Go Mental (feat. Big Narstie & Atlantic Horns)
Lyric: Maroon 5 — Help Me Out (feat. Julia Michaels)
Zhenya — Глаза в глаза
KOTD — Oxxxymiron (RUS) vs Dizaster (USA) WDVII
TattooIN — «Пиратская»
P!nk — What About Us
MONATIK — Vitamin D
Родились: Энтони Кидис, Рональд Белл из Kool & the Gang, ударник Def Leppard. В 1986 в СССР впервые вышла передача «Музыкальный ринг».
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