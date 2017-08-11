Avicii - AVĪCI (01)

Шведский диджей и продюсер Avicii выпустил долгожданную мини-пластинку «Avīci (01)».
Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/4610220'>AVĪCI</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/312616'>Avicii</a> на Яндекс.Музыке
MONATIK — Vitamin D
Imagine Dragons — Thunder (Live On The Tonight Show Starring Jimmy Fallon/2017)
Katy Perry — Swish Swish (Live on The Voice Australia)
HAIM — Want You Back
The Killers — The Man
Sigala, Ella Eyre — Came Here For Love
Selena Gomez — Bad Liar
Родились: Эрик Бранн (Iron Butterfly), Майк Хагг (Manfred Mann), Роберт Мазерсбо (Devo), Бен Гиббардд (Death Cab for Cutie).
Комментарии