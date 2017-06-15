Немецкая рок-группа Zorkkk (бывш. Nevada Tan, Panik) отыграет live-шоу в московском клубе Yotaspace 30 июня.

История коллектива не была простой. Став знаменитыми в 2007 году благодаря синглу Revolution, ребята испытали и конфликты с продюсерами, и – дважды – смену названия, и перемены в составе группы. Однако для своей преданной аудитории они оставались неотъемлемой частью современного немецкого альтернативного рока. В последнее время дела группы пошли на лад. Zorkkk выпустили новый трек и клип Ausnahmezustand и объявили о грядущем концерте в России! Старые и новые композиции немецких рокеров прозвучат в московском клубе Yotaspace 30 июня в 20.00.