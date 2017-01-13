В «iTunes» состоялась премьера нового музыкального релиза – диска под названием «Жанна Фриске — Я рядом!».

Сборник посвящён памяти российской певицы и актрисы Жанны Фриске. Пластинка включает в себя двадцать три песни таких артистов как: Джиган, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков (мл.), Анна Семенович, и многих других.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком головного мозга.

В феврале прошлого года, подруга певицы Ольга Орлова выпустила трек «Прощай, мой друг», написанный Максимом Фадеевым и посвящённый памяти Жанны.