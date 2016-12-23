Популярная российская рок-певица Земфира порадовала своих фанатов новым релизом. Сегодня, 23 декабря, в онлайн-магазине «iTunes» был выпущен третий, в её дискографии, концертный альбом, получивший название «Маленький человек.Live».

В релиз вошли сразу двадцать семь «живых» песен, включая такие хиты как «Блюз», «Прогулка», «ПММЛ» и многие другие, а также бонус — цифровой буклет. Записи песен были сделаны в «Олимпийском». Мастерингом и сведением композиций занимались британские специалисты.

Презентация альбома состоится сегодня в 21:00, в «Stadium Live». Интересно, что CD-версия альбома будет доступна исключительно на мероприятии, для всех, кто купил билет.

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