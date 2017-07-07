Немецкий диджей и продюсер русского происхождения Dj Zedd выпустил свой новый сингл «Get Low», записанный при участии экс-участника бой-бэнда One Direction Лиама Пейна. Летняя новинка уже доступна во всех цифровых магазинах и на YouTube. «Лично для меня это образец летней песни. Что-то в духе урбан-звучания, впечатленное Дрейком. Это баланс между соло Лиама Пейна, где он во главе с его собственной музыкой» — сказал о новом треке Zedd в интервью одной из радиостанций.

Напомним, ранее Лиам Пейн выпустил дебютный сингл «Strip That Down» при участии рэпера Quavo, который войдет в грядущий первый сольный альбом.