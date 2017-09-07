Британский исполнитель и автор песен Зейн Малик представил новый сингл и клип «Dusk Till Dawn». Премьера музыкального видео состоялась на официальном YouTube-канале Зейна. В записи трека приняла участие известная австралийская певица Сия. Композиция является лид-синглом со второго студийного альбома Зейна, релиз которого ожидается в этом году. В интервью для радиостанции «Beats1» певец сообщил, что на его новом лонгплее будут песни, в записи которых поучаствовали несколько «крупных» людей.

Музыкальный директор и ведущий американской радиостанции «WBLI» Сайк поделился мнением о новой песне: «Это абсолютный хит. Лучшая работа Зейна, вы все её полюбите». В свою очередь журналист журнала «Billboard» Патрик Кроули отметил в «Twitter», что сплетение голосов Зейна и Сии дало идеальное звучание.

Дуэт с Сией – это далеко не первая совместная работа в сольной карьере Зейна. После того, как певец выпустил свой первый сольный альбом, ему удалось поработать с такими исполнителями, как Крис Браун, Ашер, M.I.A., Лил Уэйн, Кейлани, Snakehips, PARTYNEXTDOOR. А в конце прошлого года Зейн совместно с Тейлор Свифт приняли участие в записи саундтрека к фильму «На пятьдесят оттенков темнее». Песня получила название «I Don’t Wanna Live Forever», обзавелась клипом, и обрела огромную популярность. По прогнозам издания «Billboard» дуэт Зейна и Тейлор с треком «I Don’t Wanna Live Forever» получит номинацию и победу на церемонии «Грэмми».

Напомним, что дебютная сольная пластинка экс-участника британского бойз-бенда One Direction Зейна Малика под названием «Mind of Mine» вышла 25 марта 2016 года на «RCA Records». Лонгплей возглавил «iTunes» 71 страны, стартовал с вершины альбомного чарта Великобритании и Америки, а также получил оценку в 69 баллов на сайте «Metacritic».