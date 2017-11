Рэпер Kizaru представил свой второй LP «Яд» и покорил альбомные чарты, заняв первые строчки сразу в двух российских топах — «iTunes Store» и «Apple Music». Для музыканта это первый диск, который смог добиться столь высокого результата.

Новая пластинка Maroon 5 «Red Pill Blues» стартовала с третьего места списка продаж. На шестом студийном альбоме группа во главе с Адамом Левином заигрывает с тропикал-хаусом («What Lovers Do»), синти-попом («Help Me Out») и R&B («Whiskey»), но не забывает и про свой привычный бойкий поп-рок. И, даже несмотря на целый отряд именитых гостей (от рэперов до поп-звезд), парадом тут все также правит моментально узнаваемый голос харизматичного фронтмена.

Альбомы «Apple Music» (прослушивания):

1. Kizaru — Яд;

2. Макс Корж — Малый повзрослел, Ч. 2;

3. Мот — Добрая музыка клавиш;

4. T-Fest — Молодость 97′;

5. Скриптонит — «Праздник на улице 36;

6. Sam Smith — The Thrill of It All;

7. Imagine Dragons — Evolve;

8. ЛСП — Tragic City;

9. Jah Khalib — Если чё, я Баха;

10. Oxxxymiron — ГОРГОРОД.

С шестого места в «Apple Music» и второго в «iTunes Store» стартовал Сэм Смит с альбомом «The Thrill of It All». Пронзительный трек «HIM» начинается с просьбы об исповеди, которую можно считать прологом ко всей пластинке. Фортепианная баллада Burning рассказывает о трудностях, которые приходят вместе с успехом. «Pray», еще одна знаковая композиция в жанре госпела, содержит проникновенные хоровые партии и насыщенный грув от хитмейкера Timbaland.

Альбомы «iTunes Store» (продажи):

1. Kizaru — Яд;

2. Sam Smith — The Thrill of It All;

3. Maroon 5 — Red Pill Blues;

4. Макс Корж — Малый повзрослел, Ч. 2;

5. Oxxxymiron — ГОРГОРОД;

6. Би-2 — Горизонт событий;

7. Мот — Добрая музыка клавиш;

8. ABBA — ABBA Gold;

9. Ольга Бузова — Под звуки поцелуев;

10. Nirvana — Nirvana.

Лидером песенного чарта прослушиваний по итогам прошедших семи дней становится трек «Rockstar», записанный американским рэпером Post Malone при участии 21 Savage.

Треки «Apple Music» (прослушивания):

1. Post Malone — Rockstar (feat. 21 Savage);

2. Allj — Розовое вино (feat. Feduk);

3. MARKUL & Oxxxymiron — Fata Morgana;

4. Мот — Когда исчезнет Слово;

5. Макс Корж — Пьяный дождь;

6. MiyaGi & Эндшпиль — I Got Love (feat. Рем Дигга);

7. Макс Корж — Малиновый закат;

8. T-Fest — Улети;

9. Мот — Ливень (feat. Артём Пивоваров);

10. Dima Bilan — Держи.

Звезда светской хроники Ольга Бузова, которая недавно выпустила свой первый полноформатный альбом «Под звуки поцелуев», порадовала поклонников новой песней «Мои люди всегда со мной». По итогам минувшей недели сингл поднялся на первую строчку в отечественном рейтинге скачиваний.

Треки «iTunes Store» (продажи):

1. Ольга Бузова — Мои люди всегда со мной;

2. Елена Темникова — Мне нормально;

3. Post Malone — Rockstar (feat. 21 Savage);

4. Mikky — Небо (feat. Naty);

5. Dima Bilan — Держи;

6. Allj — Розовое вино (feat. Feduk);

7. Мот — Когда исчезнет cлово;

8. ZAYN — Dusk Till Dawn (feat. Sia);

9. Анита Цой — Я бы тебя…;

10. MiyaGi & Эндшпиль — I Got Love (feat. Рем Дигга).