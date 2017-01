Британская группа White Lies выпустила концертный клип на песню «Don’t Want to Feel It All». Трек был выбран группой как очередной сингл с четвертого студийного альбома White Lies – «Friends», который вышел 7 октября 2016 года. В лонгплей вошло 10 песен.

Уже в феврале меланхоличные британцы отправятся в тур в поддержку новой пластинки. В списке стран пока только анонсированы Британия, США, Мексика, Нидерланды, Канада, Германия и Австрия.