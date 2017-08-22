Американский квартет Weezer готовы выпустить двенадцатый студийный альбом. Пластика получила название «Pacific Daydream», в ее поддержку ребята уже презентовали два синга — «Feels Like Summer» и новоиспеченный «Mexican Fender».

В этот понедельник, 21 августа, стал доступен предзаказ грядущего релиза. Помимо вышеназванных в треклист войдут еще восемь композиций. Мировая премьера «Pacific Daydream» намечена на 27 октября.

Последний одноименный LP группа Weezer выпустила в апреле прошлого года. По итогам дебютной недели диск вошел в топ-4 «Billboard 200». Пластинка получила номинацию на «Грэмми» как лучший рок-альбом, однако, награда на 59-ой церемонии досталась «Tell Me I’m Pretty» Cage the Elephant.