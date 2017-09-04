Музыкант, автор песен и один из создателей американской группы Steely Dan ушёл из жизни 3 августа.

Информация была подтверждена в сообщении на официальном сайте коллектива, но причина смерти и другие подробности пока не раскрывались.

Вокалист Steely Dan Дональд Фейген написал небольшое письмо памяти, опубликованное на сайте журнала «Rolling Stone», в котором он с теплотой и любовью рассказывает о своём друге и коллеге.

«Он был невероятно умным человеком, превосходным гитаристом и потрясающим автором песен, — пишет Фейген. — Он очень цинично относился к людям, в том числе и к себе, и был уморительно весёлым».

Беккер очень плотно работал с Фейгеном в 1970-х, после чего немного отдалился от Steely Dan и начал заниматься звукозаписью, а также пережил ряд личных жизненных проблем, включая наркозависимость.

Позже они объединились в 1993 году, и Беккер продолжил выступать на концертах в составе родного коллектива, сочинять и записывать песни.

Steely Dan выпустили 9 альбомов, а среди самых известных композиций можно выделить «Reelin’ in the Years», «Black Friday» и «Deacon Blues».

Сегодня многие известные музыканты, такие как Найл Роджерс, Райан Адамс и Марк Ронсон, выразили свои соболезнования по поводу кончины Уолтера Беккера.