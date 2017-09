Американская рок-группа Walk the Moon анонсировали выход нового студийного альбома. Пластинка будет называться «What If Nothing». В ее треклист войдут 13 новых композиций, в том числе уже изданный сингл «One Foot».

Третья и последняя пластинка квартета «Talking is Hard» была издана еще в 2014 году. В ее поддержку было выпущено три сингла — «Work This Body», «Different Colors» и самый громкий из них «Shut Up and Dance». Кстати, последний до сих пор остается главным хитом группы, именно он в 2014 году принес музыкантам всемирную популярность, добравшись до четвертой позиции списка «US Billboard Hot 100».

Треклист и обложка «What If Nothing»:

1. Press Start

2. Headphones

3. One Foot

4. Surrender

5. All I Want

6. All Night

7. Kamikaze

8. Tiger Teeth

9. Sound Of Awakening

10. Feels Good To Be High

11. Can’t Sleep (Wolves)

12. In My Mind

13. Lost In The

Премьера диска намечена на 10 ноября.