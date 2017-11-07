«Во Все Тяжкие — питерский музыкальный проект, пишущий сильную и интересную музыку. Основной чертой коллектива было, есть и будет — искреннее и честное исполнение».

— «Наша главная задача — донести идею» — в чём идея?

— Там есть продолжение фразы после двоеточия) «Наша задача – донести своим творчеством идею: в музыке может быть целый мир!» Учитывая ускорение ритма жизни в современном мире, бывает очень сложно остановиться, чтобы просто почувствовать эмоции от хорошей музыки, классного фильма, интересной книги. Я по себе замечаю, что иногда абстрактные, но необходимые «дела» заменяют весь кайф жизни, не дают ощутить ее вкус. А с музыкой вообще особая история: ее ведь нельзя измерить или посчитать, она незаметна, как воздух. Но как дышать, если этого воздуха не будет? Музыка — это отражение всего, что нас окружает, это чистые эмоции и удивительная структура, которую можно изучать всю жизнь. Музыка — это и есть целый мир. Просто надо это почувствовать. (Светлана)

— Идея в том, что музыка — это стихия и если она захлестнула тебя, то с ней придется жить. Мы же в свою очередь несем её в себе, в своей музыке и стараемся окунуть в эту природу других. (Евгений)

— Идея, заключается в том, чтобы музыка и песни, которые мы играем и пишем, смогли найти отклик в сердце каждого слушателя. При этом, не быть привязанным именно к одному стилю музыки. Изюминка коллектива заключается в умении передавать атмосферу, настроение, подачу и драйв той или иной песни с помощью музыки конечно) (Олег)

Коллектив в «iTunes».

— Верите, что музыка может изменить мир?

— Как и любой исторический факт, это можно будет оценить только по прошествии времени. (Светлана)

— Конечно может. Музыка дает энергию, оно мотивирует, побуждает нас и весь мир каждый день. (Евгений)

— Я не знаю ни одного человека, который бы не слушал музыку. Просто вкус у всех разный. Кому-то нравится классическая музыка, кто-то от джаза торчит, у кого-то душа рвётся от блатной романтики на гитаре во дворе, примеров масса, как говорил В. Цой «А без музыки на миру смерть не красна, А без музыки не хочется пропадать…». А уж сколько Фронтменов и легендарных музыкантов повлияло на общество..Боб Марли, Джон Ленон и Битлз, Владимир Высоцкий, Курт Кобейн и Нирвана, Бади Рич и т.д. Примеров масса и каждый из них внёс что-то своё и повлиял по своему на общество, политику, моду и саму музыку конечно) (Олег)

Коллектив в «Google Play».

— Известно, что два участника коллектива являются мужем и женой, как это отражается на группе во всех сферах?

— Требуется меньше денег, чтобы развезти музыкантов на такси до дома) (Светлана)

— У них совершенно иной уровень взаимодействия и реакции на то, что делает группа. Иногда их общность как семьи перекладывается на коллектив, но при этом как и всегда интересы могут не совпадать и это естественным образом отражается на рабочих процессах. (Евгений)

— Благодаря тому, что наша Света и Дима являются не только неотъемлемой частью коллектива, но и супругами — Это даёт коллективу постоянный движ! Благодаря их симбиозу, коллектив постоянно находится в движении и идет работа на результат и тем самым достигаются цели. И данное явление, когда в коллективе есть супружеская пара, безусловно влияет на все сферы наших отношений не только в музыке, но и в других наших точках соприкосновения, категорически в лучшую сторону. А вот, как это всё отражается на них самих — лучше спросите у ребят лично) (Олег)

Биография группы на Apelzin.ru.

— Кто главный в иерархии команды?

— У нас каждый занимается своим делом, поэтому иерархичность как таковая нам не свойственна. (Светлана)

— Бразды правления в нашей группе четко разделены с одной стороны, но так же с другой стороны, никто ни в чем не ограничен. (Евгений)

— Прежде всего, вы известны как кавер-коллектив. Почему так?

— Очень спорное утверждение. Возможно, на петербургском рынке ивент-услуг это справедливо, но знаю точно, что наши авторские песни в других городах гораздо активнее слушаются, чем каверы. Да и зачем каверы где-то помимо мероприятий? Поэтому в целом совершенно не согласна с постановкой вопроса. (Светлана)

— Возможно, это следствия становления нашего коллектива. С каверов все начиналось. (Евгений)

— При релизе студийных вариантов каверов (клипов), возникали проблемы с правообладателями?

— Пока нет. Надеюсь и не будет. (Светлана)

— Нет, проблем никогда не возникало. Большинство артистов в нашей стране, да и в мире в целом, относятся к каверам на свои песни адекватно. (Евгений)

— Как часто выпускаете новый авторский материал?

— До этого года периодичность была раз в год, в этом — дважды. Наращиваем темп) (Светлана)

— Альбомы/синглы/EP — какой формат вам ближе?

— Лично мне больше нравятся целостные и идейные альбомы, но на нашей личной практике получается, что EP наше всё. Таково время и наши собственные ресурсы, что более приемлим короткий формат. (Светлана)

— Синглы и EP, так как это передовой формат на сегодняшний день. (Евгений)

— Нам и EP и Альбом близки одинаковы. В моём понимании, выпуск EP (состоящего из одной или двух песен) даёт возможность заинтриговать слушателя :»Хм, какая песня клёвая, интересно у них есть альбом?» И через некоторое время, уже появляется альбом, где человек в свою очередь может ощутить именно то самое, в полной гамме, то самое что его так зацепило в ранее выпущенном EP. (Олег)

— Продаётся ли официально музыка ВВТ?

— Да — через онлайн ресурсы «Itunes»/»Play Market»/»Bandcamp».

— Слабо перечислить всех артистов, на которых делали каверы?

— Слабо. Все равно кого-то упущу. (Светлана)

— Самый сильный кавер-варианнт на ваш взгляд?

— Radiohead — Creep (Светлана)

— Скорее всего это композиция The Beatles — «Come Together». (Евгений)

— «Come Together» — The Beatles (Олег)

— Набрал ли коллектив базу поклонников именно авторского материала?

— Не люблю слово «поклонники». На мой взгляд есть люди, которым он действительно близок. Например, писали «Слушаю треки и меня просто разрывает, каждая песня будто специально для меня». Не думаю, что это можно назвать базой, но это уже люди, которые восприняли, поняли и приняли наши песни. Такие есть, и немало. (Светлана)

— Безусловно. Нам часто пишут о том,что случайно наткнулись в интернете на наши песни и они их зацепили. (Евгений)

— Набирал, набирает и надеюсь, верю, что так будет в дальнейшем. (Олег)

— Топ самых известных компаний, на корпоративе у которых доводилось выступать?

— Более показательны — городские мероприятия, организованные Администрацией Санкт-Петербурга. (Светлана)

— Задайте себе вопрос: «Какая компания у нас самая известная богатая и на слуху у всех, что даже про неё анекдоты и песни пишут?» …думаю, ответ сразу в голове всплывает. Везде работаем, развиваемся и будем продолжать в том же духе!) (Олег)

— Самый курьёзный случай на выступлении?

— Когда выступления не случилось, потому что мы застряли в пробке в питерских дворах (!), когда в центре Питера показывали салют и перекрыли дороги и набережные. Мы сидели в машине, смотрели сериал Друзья с телефона и не могли выехать оттуда еще полтора часа. (Светлана)

— Однажды посреди выступления полностью отрубили электричество. Какое-то время мы вместе с залом, в темноте, выступали акапелльно) (Евгений)

— Играл всю программу через тарелку райд, т.к. хай-хэта не было)). А из прошлого, играл концерт со сломанным пальцем, сняв свеженаложенный гипс) (Олег)

— Ближайшие планы?

— Никогда не говорю о своих планах, это суеверие. Например, когда поступала, даже родителям не говорила куда именно до самого факта зачисления. Поэтому ближайшие прожекты точно не буду афишировать) (Светлана)

— Спасибо за интервью. Ваш совет начинающим музыкантам?

— Не опускать руки, даже если кажется, что кроме тебя никому ничего не надо. В большинстве случаев так и есть, и так будет всегда. Мир вертится лишь на тех, кто преодолевает инерцию, кто ищет новые пути и не боится реализовывать свои мечты. (Светлана)

Коллектив в «Вконтакте».

Коллектив на «Soundcloud».

Коллектив в «Instagram».

Коллектив на «YouTube».

*Светлана — вокалистка.

*Евгений — гитарист.

*Олег — барабанщик.